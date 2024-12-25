بيان لعائلات الأسرى الإسرائيليين بغزة: هذه الرحلة المروعة يجب أن تنتهي

أصدرت عائلات الأسرى الإسرائيليين لدى المقاومة في غزة، بيانا جديدا، في إطار محاولة الضغط على صناع القرار في حكومة نتنياهو للوصول إلى صفقة تبادل تعيد إليهم أبناءهم.

وقالت عائلات الأسرى في بيان لها، اليوم الأربعاء: هذه الرحلة المروعة التي فرضت علينا يجب أن تنتهي، ورحلة التعافي يجب أن تبدأ، يجب إنقاذ الجميع وإعادتهم من غزة".

وأضاف البيان: "لقد مر أكثر من عام على الصفقة الوحيدة التي تمت حتى الآن، وقد حان الوقت الآن لإبرام صفقة محددة زمنياً نعرف من خلالها كيف ومتى سيعود آخر الأسرى".

وأكمل: نوجه كلامنا إلى صناع القرار: فكروا في جميع أطفال إسرائيل الذين حُرموا من الحق في حياة طبيعية ويعيشون في حالة حرب منذ أكثر من عام، علينا إنقاذ الجميع، ولن يكون هناك انتصار أو أمن حتى يعود الجميع.

المصدر / فلسطين أون لاين