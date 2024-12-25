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حماس: نثمِّن عاليًا موقف أبناء شعبنا المسيحيين بقصر احتفالاتهم على الشعائر الدينية في ظل الإبادة الصهيونية

25 ديسمبر 2024 . الساعة 13:20 بتوقيت القدس
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هنّأت حركة المقاومة الإسلامية (حماس) أبناء شعبنا المسيحيين في عموم فلسطين، بمناسبة أعياد الميلاد المجيد، مثمنةً عالياً موقفهم الأصيل بقصر احتفالاتهم على الشعائر الدينية في ظل حرب الإبادة الصهيونية المتواصلة ضد شعبنا بمسلميه ومسيحييه، وفي كافة مناطق أرضنا الفلسطينية خصوصاً في قطاع غزة.

وأشادت حماس بالمواقف الوطنية الراسخة لأهلنا المسيحيين الفلسطينيين، ورفضهم للاحتلال ولإجراءاته بحقّ شعبنا ومقدساتنا الإسلامية والمسيحية، وما يمارسه من تنكيل وتضييق ضد أبناء شعبنا وانتهاك لحقّهم في حرية العبادة، ومنعٍ من الوصول إلى أماكنهم المقدسة ومساجدهم وكنائسهم واحتفالهم بمناسباتهم الدينية.

وأوضحت أن هذه المواقف المُشرِّفة لمسيحيي شعبنا، تؤكد من جديد على وحدة المجتمع الفلسطيني، والتضامن الشامل بين كافة مكوناته، في وجه الحرب الوحشية التي يشنها الاحتلال الصهيوني لتصفية قضيتنا وطمس هويتنا، ومحاولاته الفاشلة للنيل من صمودنا وإصرارنا على تحقيق تطلعاتنا بالحرية وإقامة دولتنا الحرة والمستقلة.

المصدر / فلسطين اون لاين
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#غزة

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