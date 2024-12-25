بلدية خان يونس تحذر من تصدع جدار حوض بركة تجمع مياه للأمطار

حذرت بلدية خان يونس جميع المواطنين والنازحين في متنزه حي الأمل "بركة تجميع مياه الأمطار والقاطنين في الأماكن المنخفضة القريبة بالمنطقة من وجود تصدعات خطيرة في حوض تجميع مياه الأمطار، والتي تنذر بكارثة خطيرة جراء الانهيار الوشيك لجدار الحوض الناجم عن قيام بعض المواطنين بتصرفات غير مسئولة من خلال سرقة وتفكيك بلاط الإنترلوك المجاور لجدار الحوض الاستنادي.

وقالت البلدية في بيان لها اليوم الأربعاء: "من منطلق استشعارها بخطورة الوضع في حوض تجميع مياه الأمطار الرئيسي، وفي ظل غياب المسئولية الدينية والوطنية والأخلاقية لدى البعض من أبناء شعبنا، لتحقيق مكاسب مادية سريعة، تدعو كافة المواطنين والنازحين إلى التوقف فورًا عن تفكيك وسرقة بلاط الانترلوك لمنع الكارثة الخطيرة التي قد لا تحمد عقباها في ظل التغول غير المسبوق من الاحتلال الإسرائيلي الذي يستهدف كل أشكال الحياة خلال الحرب المستمرة على قطاع غزة".

وأكدت بلدية خان يونس بأن الجهات المختصة تتابع هذا الأمر الخطير وسيتم ملاحقة الفاعلين وتقديمهم للعدالة واتخاذ المقتضى القانوني بحقهم، كون هذه الممارسات لا تخدم إلى جهات خارجة عن الصف الوطني الفلسطيني.

المصدر / فلسطين أون لاين