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حماس تدعو لمواجهة اعتداءات المستوطنين في الأقصى والضفة

25 ديسمبر 2024 . الساعة 12:24 بتوقيت القدس
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دعا القيادي في حركة المقاومة الإسلامية حماس هارون ناصر الدين إلى مواجهة اعتداءات المستوطنين المتصاعدة في المسجد الأقصى المبارك وعموم مناطق الضفة الغربية.

وقال ناصر الدين، اليوم الأربعاء، إنّ اقتحامات المستوطنين الواسعة فيما يسمى "عيد الحانوكاة" تأتي في إطار جرائم الاحتلال المتواصلة بحق شعبنا ومقدساته"، مضيفاً أن "ذلك يتزامن مع جرائم عدة ينفذها جنود الاحتلال والمستوطنون في مختلف أنحاء الضفة".

وأكد ضرورة التصدي لاقتحامات المستوطنين المتزايدة للأقصى، وإحباط جميع مخططات التهويد التي يسعون إلى تنفيذها وفرضها في مدينة القدس المحتلة.

وحذر من استمرار حكومة الاحتلال المتطرفة والمستوطنين في استغلال الأعياد اليهودية، من أجل تحقيق أهداف استيطانية خبيثة، وانتهاك المقدسات أمام صمت العالم المريب.

وشدد على أهمية الحشد في الأقصى وصد جميع اعتداءات المستوطنين، إلى جانب تعزيز ودعم المقاومة وإسنادها، تزامنا مع حرب الإبادة المستمرة في قطاع غزة منذ أكثر من 14 شهرا.

وبدأ المستوطنون، صباح اليوم الأربعاء، اقتحامات واسعة للمسجد الأقصى المبارك، لإحياء ما يسمى "عيد الحانوكاة" أو "عيد الأنوار" العبري.

وتأتي اقتحامات المستوطنين الجديدة بعد دعوات تحريضية أطلقتها جماعات "الهيكل" المزعوم لتنظيم اقتحامات واسعة بذريعة ما يعرف بـ"عيد الحانوكاة"، والذي يوافق اليوم 25 كانون الأول/ ديسمبر، ويستمر لمدة أسبوع كامل، ويتخلله تنظيم اقتحامات بأعداد كبيرة وأداء طقوس تلمودية.

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#غزة

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