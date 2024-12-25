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رابط تسجيل وإغاثة النازحين والمقيمين بقطاع غزة

25 ديسمبر 2024 . الساعة 11:13 بتوقيت القدس
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أعلنت وزارة التنمية الاجتماعية في قطاع غزة عن إطلاق نظام إلكتروني جديد لتسجيل وإغاثة النازحين والمقيمين المتأثرين بالعدوان "الإسرائيلي" الأخير.

ويهدف هذا النظام إلى تسهيل عملية تقديم المساعدات الإنسانية للنازحين وتنظيم توزيعها بشكل عادل وشفاف.

لماذا يجب عليك التسجيل؟

 - الحصول على المساعدات: سيمكنك التسجيل من الحصول على مختلف أنواع المساعدات التي تقدمها الوزارة للنازحين، مثل المواد الغذائية والكساء والإيواء الطبي.

 - المساهمة في جهود الإغاثة: تساعد بياناتك في تقييم الاحتياجات الإنسانية وتوجيه المساعدات إلى حيث تشتد الحاجة إليها.

ما هي المعلومات المطلوبة للتسجيل؟

 - رقم الهوية

 - تاريخ إصدار الهوية

رابط التسجيل المباشر، اضغط هنا

 

للمزيد من المعلومات، يرجى زيارة موقع وزارة التنمية الاجتماعية أو التواصل معنا عبر الرابط التالي، اضغط هنا

 

 

 

المصدر / فلسطين اون لاين
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