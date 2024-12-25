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للمرة الأولى منذ إعلان وقف إطلاق النار

قصف جوي إسرائيلي الليلة الماضية لمنطقة البقاع اللبنانية

25 ديسمبر 2024 . الساعة 11:19 بتوقيت القدس
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قصف جوي إسرائيلي الليلة الماضية لمنطقة البقاع اللبنانية

قالت القناة 14 العبرية، إن طائرات إسرائيلية بدون طيار "استطلاع" قصفت اللية الماضية منطقة البقاع اللبنانية بالقرب من نهر الليطاني.

وزعمت القناة أن القصف استهدف مستودعا يحتوي على أسلحة "غير عادية" بقيت في أيدي منظمة حزب الله.

وبحسب القناة العبرية فإن القصف وقع في ساعات الصباح الباكر وهو أول قصف للجيش الإسرائيلي على هذه المنطقة منذ بدء اتفاق وقف إطلاق النار في لبنان.

وذكرة القناة أن حريقا اندلع في المكان جراء القصف.

وقالت وكالة الأنباء اللبنانية الرسمية، في خبر مقتضب: "في خرق كبير، شنّ الطيران الحربي الإسرائيلي غارة على المنطقة بين بلدتي طليا وحزين في البقاع، للمرة الأولى منذ إعلان اتفاق وقف إطلاق النار".

ولم تتوفر معلومة على الفور بشأن تداعيات الغارة.

وتتواصل خروقات الاحتلال لاتفاق وقف إطلاق النار مع حزب الله، الموقع والذي دخل حيز التنفيذ في 27 نوفمبر/تشرين الثاني 2024.

المصدر / فلسطين أون لاين 
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#قصف #طائرات استطلاع #البقاع

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