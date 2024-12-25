فرص عمل بجمع النفايات والنظافة بمحافظات الوسطى وخان يونس

نشر مجلس الخدمات المشترك لإدارة النفايات الصلبة تفاصيل حاجته لعمال نظافة وجمع النفايات في محافظة خان يونس والوسطى.

وقال المجلس إن هذا الجهد يأتي بالشراكة مع اللجنة الدولية للصليب الأحمر، ويستهدف طلب العمال في كل من محافظات خانيونس، رفح والوسطى بالتعاون مع بلديات (النصيرات، الزوايدة، المغازي، البريج، المصدر، القرارة، بني سهيلا، عبسان الكبيرة، عبسان الجديدة، خزاعة، الفخاري، النصر).

وحول طلب التشغيل يخص:

- عمال جمع نفايات.

- عمال نظافة مع عربة كارو (يجرها حيوان).

وأشار المجلس إلى أن يومية التشغيل: عمال الكارو 140 شيكل، عمال النظافة: 75 شيكل.

الشروط العامة للتقدم للوظيفة (عامل الجمع الأولي/ عامل الكارة):

العمر: بين 18-55 سنة.

أن يكون المتقدم من سكان المناطق الواقعة ضمن نفوذ البلدية.

عدم العمل في أي جهة حكومية أو غير حكومية وعدم وجود دخل ثابت.

الالتزام بساعات العمل المحددة (5 ساعات يوميًا) والتعليمات الصادرة عن مسئول قسم النظافة.

الالتزام بالقوانين والأنظمة المعمول بها.

عدم المشاركة في برنامج مماثل ممول من اللجنة الدولية للصليب الأحمر خلال العام 2024.

التمتع بالقدرة الجسدية والمهارات الفنية اللازمة لجمع وترحيل النفايات.

لا يُسمح بقبول أكثر من فرد

من نفس العائلة المباشرة (الأب، الابن، الإخوة) للعمل ضمن البرنامج

شروط خاصة للتقدم لوظيفة عامل مع عربة كارو:

امتلاك أو حيازة عربة كارو مزودة بصندوق لجمع النفايات.

أن يكون الحيوان المستخدم (حصان/حمار) بصحة جيدة وخالٍ من الإصابات.

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المصدر / فلسطين أون لاين