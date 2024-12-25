تزامنًا مع ما يُسمَّى "عيد الحانوكا".. مستوطنون يقتحمون باحات الأقصى ويؤدُّون طقوسًا تلموديّة

اقتحم عشرات المستوطنين، صباح اليوم الأربعاء، المسجد الأقصى على شكل مجموعات متتالية، من جهة باب المغاربة، وسط حماية مشددة من قوات الاحتلال "الإسرائيلي".

وأفادت مصادر مقدسية، بأن المستوطنين نفذوا جولات استفزازية، وأدوا طقوسا تلمودية في باحات الأقصى.

وتتصاعد اقتحامات المستوطنين للأقصى تزامنًا مع ما يسمى عيد الأنوار اليهودي "الحانوكا"، ويشارك خلالها وزراء وأعضاء كنيست.

وأمس الثلاثاء، دعا عضو المكتب السياسي ورئيس مكتب شؤون القدس بحركة حماس هارون ناصر الدين، للحشد في الأقصى وتكثيف الرابط وإفشال مخططات الاحتلال خلال عيد "الحانوكاة" اليهودي.

وأكد ناصر الدين، أن حكومة الاحتلال والجماعات الاستيطانية تمادوا في انتهاكاتهم للمقدسات في كل مكان على أرض فلسطين، وخاصة المسجد الأقصى المبارك.

وشدد على أن الشعب الفلسطيني وخاصة أهل القدس والداخل المحتل، لن يسمحوا للاحتلال بسلب مسجدهم وتمرير مخططاته الخبيثة التي تهدف لتهويد الأقصى وتحويله إلى كنيس يهودي.

المصدر / فلسطين اون لاين