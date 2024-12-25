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تحقيق: "سلاح الجو الإسرائيلي" فشل وطائراته كانت غير فعالة يوم 7 أكتوبر

25 ديسمبر 2024 . الساعة 09:41 بتوقيت القدس
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مشهد من هجوم 7 أكتوبر

نقلت صحيفة "إسرائيل اليوم" العبرية، استنتاجا لتحقيق "سلاح الجو" الإسرائيلي، أقر فيه بفشله في حماية المستوطنين في هجوم المقاومة يوم السابع من أكتوبر 2023.

وبحسب "سلاح الجو" الإسرائيلي، فإن الطائرات المقاتلة كانت غير فعالة في الساعات الأولى من هجوم المقاومة الفلسطينية.

وذكر التحقيق أنه كان على الطيارين العمل بشكل مستقل دون توجيه من المقر الرئيسي.

كما نوه التحقيق إلى أن الطيارين وقت الهجوم تواصلوا مع القيادة باستخدام الهواتف الشخصية في مخالفة للبروتوكول.

وأشار التحقيق الذي نقلته الصحيفة العبرية، إلى أن أوقات التنبيه المحددة مسبقا كانت غير فعالة.

المصدر / فلسطين أون لاين 
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#تحقيق #طائرات الاحتلال #سلاح الجو الإسرائيلي #7 أكتوبر #هجوم 7 أكتوبر

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