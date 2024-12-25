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تفاصيل الحالة الجوية في فلسطين الأربعاء 25 ديسمبر

25 ديسمبر 2024 . الساعة 09:19 بتوقيت القدس
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تشهد الحالة الجوية في فلسطين، اليوم الأربعاء 25 ديسمبر، ارتفاعاً طفيفاً في درجات الحرارة والتي تبقى أعلى من المعدل السنوي العام بقليل.

وتتوقع الأرصاد الجوية أن يكون الجو مشمساً إلى غائماً جزئياً أحياناً، وفي ساعات المساء والليل يصبح الجو بارداً شديد البرودة، والله تعالى أعلى وأعلم.

أبرز تفاصيل الحالة الجوية المتوقعة لهذا اليوم:

- الأمطار: لا يوجد أمطار متوقعة.

- درجات الحرارة: ارتفاع طفيف في درجات الحرارة والتي من المتوقع أن تكون 17° درجة.

- الأجواء نهاراً: مشمسة.

- الأجواء ليلاً: شديدة البرودة.

- الرياح: خفيفة وتتراوح سرعتها 13 كم/س.

- البرودة: باردة في الصباح الباكر، وشديدة البرودة في ساعات المساء والليل.

- متوسط نسبة الرطوبة: تتراوح نحو 47٪.

المصدر / فلسطين اون لاين
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