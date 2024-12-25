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القوَّات المُسلَّحة اليمنيَّة: قصفْنا هدفًا عسكريًا للعدوِّ "الإسرائيلي" في منطقة "يافا المُحتلة"

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القوَّات المُسلَّحة اليمنيَّة: قصفْنا هدفًا عسكريًا للعدوِّ "الإسرائيلي" في منطقة "يافا المُحتلة"

25 ديسمبر 2024 . الساعة 09:18 بتوقيت القدس
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أعلنت القوات المسلّحة اليمنية، أنها استهدفت هدفاً عسكرياً للعدوِّ "الإسرائيليِّ" في منطقةِ يافا المحتلةِ وذلك بصاروخٍ باليستيٍّ فرط صوتيٍّ نوع فلسطين2.

وأكدت القوّات اليمنيّة، أن العملية حققت أهدافَها بنجاح.

وقالت، إن العملية، تأتي "انتصاراً لمظلوميةِ الشعبِ الفلسطينيِّ ومجاهديه ورداً على المجازرِ بحق إخوانِنا في غزة، وضمنَ المرحلةِ الخامسةِ من مراحلِ الإسنادِ في معركةِ الفتحِ الموعودِ والجهادِ المقدسِ وفي إطارِ الردِّ على العدوانِ الإسرائيليِّ على بلدِنا‍".

وأضافت، إنَّها "في ظلِّ استمرارِ حربِ الإبادةِ الجماعيةِ ضدَّ إخوانِنا في قطاعِ غزةَ، نؤكد أنّنا مستمرة في عملياتِها العسكريةِ ضد العدوِّ الإسرائيليِّ خلالَ الفترةِ المقبلةِ".

وشددت القوات اليمنية، على أنَّ هذه العملياتِ لن تتوقفَ إلا بوقفِ العُدوانِ على غزةَ ورفعِ الحصارِ عنها.

المصدر / فلسطين اون لاين
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#غزة

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