"إصابات وإغلاقٌ للمجال الجويّ".. "تل أبيب" في مرمى صواريخ اليمن من جديد (شاهد)

أصيب 9 مستوطنين، فجر اليوم الأربعاء، خلال التدافع نحو الملاجئ بعد إطلاق صاروخ من اليمن نحو "تل أبيب".

وقالت وسائل الإعلام العبري، إن صفارات الإنذار دوت في مناطق واسعة وسط وشمال فلسطين المحتلة.

وأشارت إلى أن أصوات انفجاراتٍ سمعت في القدس ووسط فلسطين المحتلة، جراء محاولات اعتراض صاروخ باليستي أطلق من اليمن.

وأشارت القناة 12 العبرية إلى "أن طائرة كانت في طريقها للهبوط في تل أبيب غيرت مسارها إلى المنطقة الشمالية وقت إطلاق الصاروخ من اليمن".

وأمس الثلاثاء، أعلن الإسعاف "الإسرائيلي"، إصابة أكثر من 20 شخصا بسبب التدافع أثناء توجههم إلى الملاجئ بعد إطلاق الصاروخ من اليمن، وإن بعضهم أصيب بحالة هلع.

وتم إغلاق المجال الجوي في مطار "بن غوريون" أمام حركة الطيران بعد إطلاق صواريخ من اليمن.

ومن جهتها، أعلنت القواتِ المسلحةِ اليمنية، أنها قصفت هدفاً عسكرياً للعدوِّ الإسرائيليِّ في منطقةِ يافا المحتلةِ وذلك بصاروخٍ باليستيٍّ فرط صوتيٍّ نوع فلسطين2.

ويوم الإثنين، أعلنت القوات المسلحة اليمنية، أنها نفذت عمليتين بسلاح الجو المسيّر، الأولى ضد هدف عسكري في منطقة عسقلان، والأخرى استهدفت منطقة يافا.

وقالت القوات اليمنية، إنها "مستمرة في عملياتها العسكرية ضد العدو الإسرائيلي استجابة للمقاومة الفلسطينية في قطاع غزة، وهذه العمليات لن تتوقف إلا بوقف العدوان (الإسرائيلي) على غزة ورفع الحصار عنها".

المصدر / فلسطين اون لاين