"بالرَّصاص والعبوات النَّاسفة".. المقاومة تتصدَّى لاقتحامات الاحتلال في الضّفة الغربيّة

واصلت قوات الاحتلال "الإسرائيلي"، منذ الليلة الماضية حتى فجر اليوم الأربعاء، اقتحامها لعدة مدن وقرى في الضفة الغربية، وسط اعتقالات واعتداءات ومواجهات مسلحة.

في نابلس، أُصيب شاب برصاص قوات الاحتلال،عقب اقتحام غرب مدينة نابلس.

وأفادت مصادر صحفية، باندلاع اشتباكات جراء مداهمة إحدى العمارات السكنية بحي رفيديا.

وقالت المصادر، إن قوات الاحتلال اقتحمت المدينة قادمة من جهة حاجز صرة العسكري، حيث اندلعت اشتباكات مسلحة بين مقاومين وقوات الاحتلال خلال عملية اقتحام العمارة السكنية.

كما داهمت قوات الاحتلال منزل الجريح المعتقل كمال أبو مسلم خلال الاقتحام المتواصل لمخيم بلاطة شرقي نابلس.

في طوباس، أصيب مواطنان بجروح حرجة، إثر قصف جوي نفذه جيش الاحتلال في بلدة طمون جنوبي طوباس، فيما شهدت البلدة اشتباكات مسلحة وتفجير عبوة ناسفة بآلية عسكرية.

وذكرت جمعية الهلال الأحمر، في بيان، أن طواقمها في طوباس "تعاملت مع إصابتين حرجتين نتيجة قصف نفذه الجيش في بلدة طمون، وتم نقلهما إلى المستشفى".

ومن جهتها، قالت سرايا القدس-كتيبة طوباس، في بيان، إنه" بعد عودة الاتصال بإحدى تشكيلاتنا القتالية في سرية طمون، أكدوا لنا تمكنهم من إيقاع قوات الاحتلال في كمين مركب بمحيط نادي طارق في بلدة طمون".

وأضافت "تمكن مقاتلونا من تفجير عبوة ناسفة شديدة الانفجار في جيب عسكري وإعطابه، وتحقيق إصابات في جنود العدو، كما تمكن أبطالنا من الاشتباك مع قوات الإنقاذ، من مسافة قريبة، محققين إصابات مؤكدة".

في قلقيلية، هدمت جرافات الاحتلال مخزناً للعمال قرب المدخل الشرقي لمدينة قلقيلية.

المصدر / وكالات