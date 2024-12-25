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8 شهداء جراء عدوان الاحتلال المُتواصل على مخيمي نور شمس وطولكرم

الاحتلال يعترف بإصابة قائد لواء في انفجار عبوة ناسفة في طولكرم

8 شهداء جراء عدوان الاحتلال المُتواصل على مخيمي نور شمس وطولكرم

25 ديسمبر 2024 . الساعة 07:00 بتوقيت القدس
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8 شهداء جراء عدوان الاحتلال المُتواصل على مخيمي نور شمس وطولكرم

ارتفعت حصيلة الشهداء جراء عدوان الاحتلال المتواصل على  مدينة ومخيمات طولكرم إلى 8 شهداء، منذ ساعات الفجر.

وأعلنت مصادر طبية عن استشهاد الشاب عمران حارون، متأثراً بإصابته بقصف الاحتلال لمخيم طولكرم، ما يرفع عدد شهداء محافظة طولكرم إلى 8 منذ فجر اليوم.

وتواصل المقاومة الفلسطينية خوض اشتباكات عنيفة مع قوات الاحتلال المتوغلة في مخيمي نور شمس وطولكرم، مستخدمة العبوات الناسفة والرصاص.

وتمكنت المقاومة مع إيقاع قوات الاحتلال في كمين محكم داخل مخيم طولكرم, أسفر عن إصابة عدد جنود الاحتلال وإعطاب عدة آليات.

ومنذ فجر أمس الثلاثاء، فرضت قوات الاحتلال حصارًا مشددًا على مخيم طولكرم، وأغلقت مداخله بتعزيزات عسكرية، عقب اقتحامه.

وعملت جرافات الاحتلال على تخريب واسع في البنية التحتية في المخيم، تركزت في شارع المدارس، كما دمرت جرافات الاحتلال مكتب تكسي الامان في المخيم، ودمرت أجزاءً من مسجد السلام، كما احدثت دماراً كبيراً في محيطه.

يأتي ذلك في وقت دعا فيه ناشطون لفتح المساجد بالضفة الغربية، ونعي شهداء طولكرم الذين ارتقوا جرّاء عدوان الاحتلال المتواصل.

ووفق توثيق مرصد "شيرين"، فإن شهداء طولكرم رفعوا عدد شهداء الضفة الغربية برصاص وقصف قوات الاحتلال واعتداءات المستوطنين منذ الـ 7 من أكتوبر 2023 الماضي إلى 828 شهيدًا؛ بينهم 191 من محافظة طولكرم.

المصدر / فلسطين أون لاين + وكالات
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#الحرب على غزة #الإبادة الجماعية #شهداء طولكرم #طوفان الأقصى

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