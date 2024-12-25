فلسطين أون لاين

آخر الأخبار

"بالرَّصاص والعبوات النَّاسفة".. المقاومة تتصدَّى لاقتحامات الاحتلال في الضّفة الغربيّة

الاحتلال يعترف بإصابة قائد لواء في انفجار عبوة ناسفة في طولكرم

لليوم الـ 446.. الاحتلال يُواصِلُ حرب "الإبادة الجماعيَّة" على غزَّة

الرِّياضيَّ أبو عودة: الاحتلال حرَّمني من رؤية أعزِّ شخص قبل وفاته

هكذا علَّق الإعلام العبري على عودة فريق التَّفاوض "الإسرائيلي" من قطر

عائلة الصَّعيديّ.. ضحايا قصف استهدف فرحتهم في زيارة عائليَّة

المحرِّر الشَّحاتيت... يكابد الألم بعد صنوف من التَّعذيب والإهمال

سلطات الاحتلال تُجدد العزل الانفرادي للمناضلة خالدة جرار

"من الطراز الفاخر".. القسام تبث مشاهد لـ "كمين نوعيّ" أوقع جنودًا قتلى شمال غزّة (شاهد)

الشَّيخ عكرمة صبري: الاحتلال يسعى لفرض وقائع جديدة في الأقصى والسُّلطة غائبة

الاحتلال يعترف بإصابة قائد لواء في انفجار عبوة ناسفة في طولكرم

25 ديسمبر 2024 . الساعة 06:53 بتوقيت القدس
...
الاحتلال يعترف بإصابة قائد لواء في انفجار عبوة ناسفة في طولكرم

اعترف الاحتلال "الإسرائيلي"، بإصابة قائد  لواء جنين وطولكرم، بجراح جراء انفجار عبوة ناسفة في طولكرم.

وقال "جيش الاحتلال"، إن قائد لواء منشيه (لواء جنين وطولكرم) المقدم كيوف، أُصيب بجروح متوسطة بانفجار عبوة ناسفة بمركبة عسكرية في طولكرم.

وأشار إلى أن قائد فرقة الضفة الغربية في جيش الاحتلال المقدم ياكي دولف كان في الآلية التي انفجرت العبوة فيها.

وأفاد شهود عيان من مخيم طولكرم أن اسعافات إسرائيلية وصلت بعد تفجير عبوة ناسفة شديدة الانفجار بالقوة داخل مخيم طولكرم.

وأفادت مصادر محلية، بأن إسعافات الاحتلال وصلت بعد تفجير عبوة ناسفة شديدة الانفجار بالقوة داخل مخيم طولكرم.

واندلعت اشتباكات مسلحة عقب اقتحام الاحتلال مخيم طولكرم، فجَّر خلالها المقاومون عددًا من العبوات الناسفة في آليات الاحتلال.

المصدر / فلسطين أون لاين
تويتر تويتر
#إصابة جنود #مخيم طولكرم #اشتباكات في الضفة

تعليق عبر الفيس بوك

متعلقات

الأكثر قراءة