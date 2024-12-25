الاحتلال يعترف بإصابة قائد لواء في انفجار عبوة ناسفة في طولكرم

اعترف الاحتلال "الإسرائيلي"، بإصابة قائد لواء جنين وطولكرم، بجراح جراء انفجار عبوة ناسفة في طولكرم.

وقال "جيش الاحتلال"، إن قائد لواء منشيه (لواء جنين وطولكرم) المقدم كيوف، أُصيب بجروح متوسطة بانفجار عبوة ناسفة بمركبة عسكرية في طولكرم.

وأشار إلى أن قائد فرقة الضفة الغربية في جيش الاحتلال المقدم ياكي دولف كان في الآلية التي انفجرت العبوة فيها.

وأفاد شهود عيان من مخيم طولكرم أن اسعافات إسرائيلية وصلت بعد تفجير عبوة ناسفة شديدة الانفجار بالقوة داخل مخيم طولكرم.

وأفادت مصادر محلية، بأن إسعافات الاحتلال وصلت بعد تفجير عبوة ناسفة شديدة الانفجار بالقوة داخل مخيم طولكرم.

واندلعت اشتباكات مسلحة عقب اقتحام الاحتلال مخيم طولكرم، فجَّر خلالها المقاومون عددًا من العبوات الناسفة في آليات الاحتلال.

المصدر / فلسطين أون لاين