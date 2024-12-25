لليوم الـ 446.. الاحتلال يُواصِلُ حرب "الإبادة الجماعيَّة" على غزَّة

يُواصل الاحتلال "الإسرائيلي" لليوم الـ 446 على التوالي حرب "الإبادة الجماعيّة" على قطاع غزَّة، مرتكبًا كافة أساليب القتل والتدمير والتهجير، ومخلفًا عشرات الآلاف من الشهداء والجرحى والمفقودين.

وأعلنت وزارة الصحة، أمس الثلاثاء، ارتفاع حصيلة ضحايا العدوان الإسرائيلي إلى 45,338 شهيدًا و107,764 إصابة منذ السابع من أكتوبر لعام 2023م.

وفي رصد فلسطين أون لاين لأبرز التطورات الميدانية الأخيرة لحرب الإبادة الجماعية، فقد واصل الاحتلال قصفه وتدميره لعدة مناطق متفرقة في القطاع.

في مدينة غزة وشمال القطاع، أطلقت آليات الاحتلال النار بكثافة، فجر اليوم، على بوابة مستشفى كمال عدوان شمال قطاع غزة، فيما فجَّر 3 روبوتات مفخخة في محيط المستشفى.

وأعلن مستشفى العودة أنه للمرة الثانية على التوالي، فجَّر الاحتلال روبوتًا بجوار المشفى في شمال قطاع غزة.

واستشهدت امرأة حامل وتم إنقاذ جنينها بعد قصف شقة سكنية محيط مدرسة يافا في مدينة غزة، فيما وصل شهيد إلى المستشفى المعمداني جراء قصف الاحتلال منزلاً في جباليا البلد شمال غزة.

كما ارتقى 3 شهداء وأصيب آخرون من عائلة الغندور بقصف الاحتلال منزلًا في بيت حانون شمالي قطاع غزة.

في المحافظة الوسطى، استهدفت مدفعية الاحتلال مناطق شمال غرب النصيرات تزامناً مع إطلاق نار كثيف من الآليات.

واستشهد مواطن وأصيب آخرين ،بقصف طيران الاحتلال شقة سكنية لعائلة "الإفرنجي" في محيط أبراج عين جالوت بمخيم النصيرات.

وارتقى عدد من الشهداء وأُصيب آخرون جراء استهداف الاحتلال منزلاً لعائلة المنيراوي في دير البلح وسط قطاع غزة

في جنوب قطاع غزة، وأكدت مصادر صحفية ارتقاء 10 شهداء وإصابة آخرين جراء قصف الاحتلال منزلاً في منطقة معن شرقي خان يونس.

وارتقى عدد من الشهداء وأُصيب آخرون في قصف الاحتلال محيط شاليه يافا بمواصي القرارة شمال غرب خان يونس.

المصدر / فلسطين أون لاين