سلطات الاحتلال تُجدد العزل الانفرادي للمناضلة خالدة جرار

الضفة الغربية/ فلسطين أون لاين

جددت سلطات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الثلاثاء، العزل الانفرادي للمناضلة الأسيرة خالدة جرار شهراً واحداً في سجن الرملة، وفق نادي الأسير الفلسطيني.

وقال مكتب إعلام الأسرى الحقوقي، في منشورٍ له في موقع "تلغرام" إنّ "محكمة الاحتلال جددت الاعتقال الإداري للأسيرة خالدة جرار، من مدينة البيرة، وسط الضفة الغربية، لمدّة 6 شهور إضافية".

وأشار "إعلام الأسرى" إلى أنّ تمديد اعتقال الأسيرة جرار إدارياً، اليوم، يأتي بعد أقل من 24 ساعة على تجديد العزل الانفرادي بحقها لشهرٍ إضافي، على الرغم من أنها تعاني ظروف اعتقال صعبة جداً.

وسبق أن أشارت مؤسسات الأسرى إلى عزل إدارة سجون الاحتلال منذ آب/أغسطس الماضي، الأسيرة والناشطة الحقوقية والقيادية خالدة جرار في زنزانة انفرادية في عزل سجن "نفي تيرتسيا" في ظروفٍ قاسية وصعبة جداً.

وفي وقتٍ سابق، أفاد مركز حنظلة للأسرى والمحرّرين، بأنّ المناضلة خالدة جرار، "تواجه ظروفاً قاسية في العزل الانفرادي وهي على الرغم من ذلك صامدة في مواجهة سياسة الموت البطيء، وهي تعيش في غرفة ضيّقة معدومة التهوية تفتقر إلى أبسط مقوّمات الحياة الأساسية من ماء وضوء".

واعتقلت جرار في 26 كانون الأول/ديسمبر 2023 من منزلها في مدينة رام الله وسط الضفة الغربية، وجرى تحويلها إلى الاعتقال الإداري، وصدر بحقها أمر اعتقال إداري، ثم جرى عزلها بشكلٍ انفرادي كنوع من العقاب، وفق نادي الأسير الفلسطيني.

وتُعدّ جرار من الشخصيات القيادية البارزة في الضفة الغربية، وسبق للاحتلال أن اعتقلها مراراً، وخلال الاعتقال الأخير لمدة عامين (2019-2021) حرمها الاحتلال من الخروج لإلقاء النظرة الأخيرة على ابنتها التي توفيت بصورة مفاجئة نتيجة سكتة قلبية في منزلها.