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الضَّفَّة الغربيَّة.. شهيدان ومصابون في قصف الاحتلال مخيَّم طولكرم

24 ديسمبر 2024 . الساعة 17:20 بتوقيت القدس
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الضفة الغربية.. شهيدان ومصابون في قصف الاحتلال مخيم طولكرم
الضفة الغربية/ فلسطين أون لاين

استشهد مواطنان بينهما مواطنة مسنة، وأصيب آخرون، اليوم الثلاثاء، جراء قصف إسرائيلي على حارة الحمام بمخيم طولكرم الذي يتعرض لاقتحام عسكري واسع منذ ساعات فجر اليوم.

وقالت جمعية الهلال الأحمر إن طواقمها تسلمت شهيدة مسنة جراء القصف في مخيم طولكرم وتوجهت بها إلى المستشفى.

وأضافت، أن طواقمنا تعاملت مع 3 إصابات بينها إصابة خطيرة لشاب يبلغ 28 عاماً أصيب بشظايا بالرأس، جراء قصف في مخيم طولكرم، قبل أن يعلن عن ارتقاء المصاب.

واقتحمت قوة كبير من جيش وآليات الاحتلال ترافقها جرافتين من النوع الثقيل، مدينة طولكرم من محورها الغربي، واتجهت صوب المخيم، بعد اكتشاف وجود قوات خاصة من جيش الاحتلال في حارة الحدايدة، وسط تحليق مكثف لطيران الاستطلاع على ارتفاع منخفض.

وفرضت قوات الاحتلال حصارا مشددا على المخيم، ودفعت بتعزيزات عسكرية تجاهه، ونشرت قناصتها على العمارات العالية المحيطة به وسط إطلاق الأعيرة النارية بشكل كثيف وعشوائي على كل شيء متحرك.

وشرعت جرافات الاحتلال بتجريف البنية التحتية في مختلف حارات المخيم، منها: “المدارس، المقاطعة، المطار، العكاشة، المربعة”، طالت شبكة المياه في حارة المقاطعة، وهدم ممتلكات المواطنين العامة والخاصة من جدران وآرمات عدد من المحلات التجارية والمنازل والمنشآت والمركبات، وجزء من جدران مسجد السلام وقامت بوضع سواتر ترابية على مدخله.

ومنذ السابع من تشرين أول/ أكتوبر 2023، استشهد في الضفة 824 مواطنا بينهم 168 طفلا، وأصيب أكثر من 6500 آخرين بجروح.

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#الضفة #طولكرم

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