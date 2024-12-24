سريع: قصفنا هدفاً عسكرياً للعدوِّ الإسرائيليِّ في منطقةِ يافا المحتلةِ

اليمن/ فلسطين أون لاين:

أعلنت القواتِ المسلحةِ اليمنية، اليوم الثلاثاء، أنها قصفت هدفاً عسكرياً للعدوِّ الإسرائيليِّ في منطقةِ يافا المحتلةِ وذلك بصاروخٍ باليستيٍّ فرط صوتيٍّ نوع فلسطين2.

وأشارت القوات اليمنية، في تصريح صحافي، أن العملية حققتِ أهدافَها.

وأكملت: "إنّ القوات المسلحة اليمنية، ومعها كلّ الأحرار من أبناء الشعب اليمنيّ العظيم، على أتمّ الجهوزية والاستعداد لمواجهة العدوان الإسرائيليّ الأمريكيّ البريطانيّ".

ونوه البيان إلى أن القوات المسلحة اليمنية "مستمرة في تأدية واجبها الدينيّ والأخلاقيّ والإنسانيّ تجاه الشعب الفلسطينيّ؛ بإسناد المقاومة في غزة بالمزيد من العمليات العسكرية حتى وقف العدوان الإسرائيلي ورفع الحصار عنها".

وفجر اليوم الثلاثاء، أصيب العديد من المستوطنين الإسرائيليين بجروح، خلال ركضهم إلى الملاجئ، عقب إطلاق صاروخ من اليمن نحو وسط فلسطين المحتلة.