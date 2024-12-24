غضب "إسرائيليّ" بعد عرض شركة أمريكيَّة "عملاقة" قمصانًا تحمل صورةً السَّنوار (صور)

غزة/ فلسطين أون لاين

تحدثت وسائل إعلام عبريّة، اليوم الثلاثاء، عن غضب "إسرائيلي" عقب عرض شركة "وولمارت" عملاق التجارة الأمريكية قمصانًا تحمل صورة رئيس حركة المقاومة الإسلامية (حماس) الراحل يحيى السنوار.

ونشرت قناة "كان" العبرية، أن شركة "وولمارت" تعرض في موقعها الإلكتروني قمصاننا تحمل صورة رئيس حركة حماس الشهيد يحيى السنوار، أدى إلى غضب في صفوف المستوطنين.

وانتقدت صحيفة "معاريف" العبرية بيع قمصان تحمل صورة السنوار عبر موقع الشركة الأمريكية دون أي قيود.

ونوهت الصحيفة إلى أن مجموعة مناصرة أمريكية تدعى StopAntisemitism تركز على مكافحة "معاداة السامية"، توجهت إلى الشركة عبر حسابها عبر منصة "إكس"، وقالت: "هل أنتم مدركون أنكم تبيعون ملابس تحتفل بالإرهاب والعنف ضد اليهود؟ هذه فضيحة".

ودعت المجموعة الشركة إلى إزالة هذه المنتجات من الموقع الإلكتروني، وفي وقت لاحق تم إزالة الصور من الموقع الإلكتروني للشركة.





وارتقى الشهيد القائد يحيى السنوار في 17 أكتوبر 2024 خلال اشتباك مسلح مع قوة إسرائيلية في رفح بجنوب قطاع غزة، وقالت حركة حماس إنه "تنقل على كافة محاور القتال في قطاع غزة خلال عام من الحرب ضد الجيش الإسرائيلي".