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استشهاد أحد عناصر الدِّفاع المدني وإصابة آخر في قصف الاحتلال مركز "هولست" وسط مدينة غزَّة

24 ديسمبر 2024 . الساعة 13:55 بتوقيت القدس
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أعلن الدفاع المدني في غزة، استشهاد أحد عناصره وإصابة آخر في استهداف "إسرائيلي" مباشر لمركز دفاع مدني "هولست" وسط مدينة غزة.

وقال الدفاع المدني في بيان صحافي، إن الاحتلال استهدف، ظهر اليوم الثلاثاء، مركز دفاع مدني "هولست" في منطقة الدرج وسط مدينة غزة، ما أدى إلى استشهاد مساعد .ا/ نجيب ناجي سكر ونجله الوحيد الطفل محمد الذي كان لحظتها يحضر له الطعام، كما أصيب سائق إطفاء آخر بجروح خطرة.

وأشار إلى أن الاحتلال استهدف المركز ذاته في الخامس والعشرين من سبتمبر الماضي ما أدى إلى إصابة أربعة من عناصر الدفاع المدني، كما استهدف مؤخرا مركز دفاع مدني النصيرات واستشهد أربعة من العناصر.

وأوضح أن هذا الاستهداف الغاشم يأتي ليؤكد للعالم أن الاحتلال مستمر في قتل مقدمي الخدمة الإنسانية، وأنه لن يتوانى عن استهداف آخرين.

وأكد الدفاع المدني أن عبارات الاستنكار والتنديد لم تعد مجدية مع استمرار هذا العالم الصامت أمام طغيان الاحتلال الإسرائيلي وجبروته، وتجاهله كل الاتفاقيات و القوانين الدولية.
 

المصدر / فلسطين أون لاين
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#الحرب على غزة #طوفان الأقصى #شهداء الدفاع المدني

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