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مستوطنون يقتحمون المسجد الأقصى ويؤدُّون طقوسًا تلموديَّة

24 ديسمبر 2024 . الساعة 13:34 بتوقيت القدس
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اقتحم مجموعة من المستوطنين، صباح اليوم الثلاثاء، باحات المسجد الأقصى المبارك، بحماية مشددة من قوات الاحتلال "الإسرائيلي".

وأفادت دائرة الأوقاف الإسلامية في القدس المحتلة بأن 140 مستوطنًا بينهم 73 طالبًا يهوديًا اقتحموا الأقصى، ونظموا جولات استفزازية في باحاته، وأدوا طقوسًا تلمودية.

وفرضت شرطة الاحتلال قيودًا على دخول الفلسطينيين والمصلين إلى المسجد المبارك.

وفي السياق نفسه، استدعت شرطة الاحتلال عددًا من حراس الأقصى للتحقيق في مراكزها.

ووفق مركز معلومات فلسطين “معطى”، بلغ عدد المستوطنين الذي اقتحموا المسجد الأقصى (3863) مستوطنا خلال شهر نوفمبر الماضي.

في المقابل، تتواصل الدعوات الفلسطينية بضرورة شد الرحال وتكثيف الرباط في الأقصى، للتصدي لاقتحامات المستوطنين واعتداءات الاحتلال "الإسرائيلي" المتزايدة.

المصدر / فلسطين أون لاين
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#اقتحام الأقصى #الحرب على غزة #الإبادة الجماعية #طوفان الأقصى

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