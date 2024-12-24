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الصِّحَّة بغزَّة: 21 شهيدًا و51 إصابةً خلال الـ24 ساعة الماضية

24 ديسمبر 2024 . الساعة 12:54 بتوقيت القدس
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الصِّحَّة بغزَّة: 21 شهيدًا و51 إصابةً خلال الـ24 ساعة الماضية

أصدرت وزارة الصحة في غزة، اليوم الثلاثاء، تقريرها الإحصائي اليومي لحصيلة ضحايا العدوان "الإسرائيلي" المتواصل على قطاع غزة لليوم الـ 446 على التوالي.

وقالت وزارة الصحة، إنّ الاحتلال الإسرائيلي ارتكب 3 مجازر ضد العائلات في قطاع غزة وصل منها إلى المستشفيات 21 شهيدًا و51 إصابةً خلال الـ24 ساعة الماضية.

وأعلنت ارتفاع حصيلة ضحايا العدوان الإسرائيلي إلى 45,338 شهيدًا و107,764 إصابة منذ السابع من أكتوبر لعام 2023م.

وأشارت إلى أنه لا يزال عدد من الضحايا تحت الركام وفي الطرقات، ولا تستطيع طواقم الإسعاف والدفاع المدني الوصول إليهم.

 

المصدر / فلسطين أون لاين
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#الحرب على غزة #شهداء غزة #طوفان الأقصى #مجازر غزة

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