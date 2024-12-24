الزِّراعة: حربُ الإبادة تُلحق خسائر فادحة بالثَّروة الحيوانيَّة في غزَّة

غزة/ صفاء سعيد

كشف مسؤول فلسطيني عن خسائر فادحة لحقت بقطاع الثروة الحيوانية في قطاع غزة، جرَّاء حرب الإبادة "الإسرائيلية" المُستمرَّة منذ أكثر من عام.

وقال محمد أبو عودة، الناطق الإعلامي باسم وزارة الزراعة في غزة، إن القيمة الإجمالية لإنتاج الثروة الحيوانية قبل الحرب انخفضت بشكل حاد بنحو 232 مليون دولار، ما تسبَّب في أزمة غذائية واقتصادية.

وأوضح أبو عودة لموقع "فلسطين أون لاين"، أن القصف "الإسرائيلي" أدى إلى تدمير 90% من مزارع الدواجن، ونفوق أعداد كبيرة من الطيور والحيوانات، بالإضافة إلى تدمير كامل لقطاع النحل.

وأضاف، أن الوزارة سجَّلت نفوق 60 ألف رأس من الأغنام والماعز، وتدمير 90% من مزارع العجول في غزة، لافتًا في الوقت ذاته إلى تدمير كامل لقطاع النحل، بما يشمل 20 ألف خلية كانت تنتج 250 طنًا من العسل سنويًا.

وأشار إلى أن نقص الأعلاف ومستلزمات الإنتاج، وتدمير البنية التحتية، مثل آبار المياه وشبكات الكهرباء، زاد من تفاقم الأزمة.

وناشد أبو عودة المجتمع الدولي بتقديم الدعم اللازم لإعادة تأهيل القطاع الزراعي في غزة، وتوفير مستلزمات الإنتاج، بما يسهم في تعزيز الأمن الغذائي لسكان القطاع.

المصدر / فلسطين أون لاين