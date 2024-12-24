مسؤول أممي: لا وجود لمكان آمن في غزَّة بسبب تواصُل القصف "الإسرائيلي"

قال توم فليتشر، وكيل الأمين العام للشؤون الإنسانية ورئيس مكتب مساعدات الطوارئ (أوتشا)، إنه لا وجود لمكان آمن في قطاع غزة بسبب تواصل قصف "إسرائيل" على كافة المناطق في القطاع لليوم الـ 446 على التوالي.

وأوضح فليتشر في بيان، أن محكمة العدل الدولية أصدرت أول مجموعة من الأوامر المؤقتة في قضية تطبيق معاهدة منع جريمة الإبادة الجماعية والمعاقبة عليها” في قطاع غزة منذ ما يقرب من عام، ومع ذلك فإن وتيرة العنف مستمرة، مبينا أن "المدارس والمستشفيات والبنية التحتية المدنية تحولت إلى ركام”.

وأشار إلى أن قصف الاحتلال المتواصل في شمال غزة، خاصة في غرب بيت حانون، أجبر العديد من الناس، ومعظمهم من النساء والأطفال، على النزوح مجددا، مضيفًا "ما زال زملاؤنا في المجال الإنساني في شمال غزة يخبروننا أنه تم الإبلاغ عن إطلاق نار مباشر على مستشفى كمال عدوان في بيت لاهيا مع استمرار القصف حول المجمع".



ودعا فليتشر المجتمع الدولي إلى "الدفاع عن القانون الإنساني الدولي، والمطالبة بحماية جميع المدنيين".



وفي وقت سابق، قال تيدروس غيبريسوس، مدير منظمة الصحة العالمية، إن "التقارير عن القصف بالقرب من مستشفى كمال عدوان و الأوامر بإخلاء المستشفى مثيرة للقلق العميق، مضيفاً أن المستشفى كان في خضم القتال لفترة طويلة، وأن حياة المرضى معرضة للخطر”.

المصدر / وكالات