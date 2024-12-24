الصِّحَّة: الاحتلال يُكثِّف استهداف المنظومة الصِّحيَّة في شمالي قطاع غزَّة

أكدت وزارة الصحة الفلسطينية، أنَّ الاحتلال "الإسرائيلي" يكثف استهداف المنظومة الصحية في شمالي قطاع غزة من خلال حصاره واستهدافه المباشر للمستشفى الإندونيسي ومستشفى كمال عدوان ومستشفى العودة خلال الساعات الماضية محاولًا إخراجها عن الخدمة.

وقالت وزارة الصحة في تصريحاتٍ صحافية، إن "جيش الاحتلال يُجبر الجرحى والمرضى على إخلاء المستشفى الإندونيسي شمالي غزة".

وأوضحت، أنَّ القصف يستهدف جميع أقسام مستشفى كمال عدوان ومحيطه على مدار الساعة دون توقف والشظايا تتناثر داخل ساحات المستشفى مسببة أصواتًا مرعبة وأضرارًا جسيمة.

وناشدت كافة المؤسسات الدولية والأممية والجهات المعنية بالتدخل العاجل لحماية المنظومة الصحية في قطاع غزة في ظل هذه الهجمة الشرسة من الاحتلال الإسرائيلي عليها.

ومن جهته، أشار مدير المستشفيات الميدانية في غزة مروان الهمص للجزيرة، إنّ الاحتلال الإسرائيلي يكثف هجماته على مستشفيات شمالي غزة دون سبب واضح، مؤكدًا أنه يقتل المرضى وطواقم المستشفيات بالقصف والحصار والتجويع.

وأمس الإثنين، أكد مدير مستشفى كمال عدوان الدكتور حسام أبو صفية، أنّ دبابات وجرافات الاحتلال اقتربت من البوابة الغربية لمستشفى كمال عدوان تحت نيران كثيفة موجهة نحو المستشفى.

وأوضح أبو صفية، أن المستشفى طلبت من المجتمع الدولي الحماية والمساعدة الإنسانية، وطالبت بفتح ممرات إنسانية لإدخال ما هو مطلوب.

وأكمل "لم نتلق سوى كمية صغيرة جدًا من المساعدات، ونواصل مناشدة المجتمع الدولي بالحماية و القيام بدوره". وأكد أنه المستشفى يواجه تهديدًا مستمرًا يوميًا. مضيفًا "القصف مستمر من جميع الاتجاهات، مما يؤثر على المبنى والأقسام والموظفين.

ولفت أبو صفية، إلى أنّ هذه حالة خطيرة للغاية ومرعبة. يجب على العالم أن يفهم أن مستشفانا يتعرض للاستهداف بنية القتل والتهجير القسري.

وحثَّ المجتمع الدولي على التدخل بسرعة ووقف هذا الهجوم العنيف علينا، لحماية النظام الصحي، والعاملين، والمرضى داخله.

وشدّد على أن القصف لم يتوقف طوال الليل، حيث تم تدمير المنازل والمباني المحيطة. منذ صباح اليوم، وتم استهداف المستشفى بقنابل في ساحاته وعلى سطحه، ألقتها الطائرات المسيرة، مما يهدد مرة أخرى إمداداتنا من الوقود والأكسجين".

وجدّد أبو صفية تأكيده على أن الحالة خطيرة للغاية وتحتاج إلى تدخل دولي عاجل قبل فوات الأوان.

المصدر / فلسطين أون لاين