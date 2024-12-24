تفاصيل الحالة الجوية في فلسطين الثلاثاء 24 ديسمبر

تشهد الحالة الجوية في فلسطين، اليوم الثلاثاء الموافق 24 ديسمبر، انخفاضاً طفيفاً في درجات الحرارة والتي تبقى أعلى من المعدل السنوي العام بقليل.

وتتوقع الأرصاد الجوية أن يكون الجو غائماً جزئياً، وفي ساعات المساء والليل يصبح الجو بارداً شديد البرودة، والله تعالى أعلى وأعلم.

أبرز تفاصيل الحالة الجوية المتوقعة لهذا اليوم:

- الأمطار: نسبة الأمطار المتوقعة في هذا اليوم 10٪.

- درجات الحرارة: انخفاض طفيف في درجات الحرارة والتي من المتوقع أن تكون 15° درجة.

- الأجواء نهاراً: غائمة جزئياً.

- الأجواء ليلاً: شديدة البرودة.

- الرياح: خفيفة وتتراوح سرعتها 10 كم/س.

- البرودة: باردة في الصباح الباكر، وشديدة البرودة في ساعات المساء والليل.

- متوسط نسبة الرطوبة: تتراوح نحو 62٪.

المصدر / فلسطين أون لاين