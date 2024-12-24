إصابة 20 مستوطنًا في قصف صاروخي من اليمن على "تل أبيب"

أعلنت وسائل الإعلام العبري، فجر اليوم الثلاثاء، عن إصابة عددٍ من المستوطنين خلال هروبهم بعد إطلاق صاروخ من اليمن نحو وسط فلسطين المحتلة.

وقالت المصادر العبرية، إن صافرات الإنذار دوَّت في "تل أبيب" والمناطق المحيطة بها، كما دوت في مناطق بئر السبع وعرعرة جنوبًا، ثم تبعتها أصوات انفجارات قوية.

وأوضح الإسعاف "الإسرائيلي"، أن أكثر من 20 شخصا أصيبوا بسبب التدافع أثناء توجههم إلى الملاجئ بعد إطلاق الصاروخ من اليمن، وإن بعضهم أصيب بحالة هلع.

وتم إغلاق المجال الجوي في مطار "بن غوريون" أمام حركة الطيران بعد إطلاق صواريخ من اليمن.

وأمس الإثنين، أعلنت القوات المسلحة اليمنية، أنها نفذت عمليتين بسلاح الجو المسيّر، الأولى ضد هدف عسكري في منطقة عسقلان، والأخرى استهدفت منطقة يافا.

وقالت القوات اليمنية، إنها "مستمرة في عملياتها العسكرية ضد العدو الإسرائيلي استجابة للمقاومة الفلسطينية في قطاع غزة، وهذه العمليات لن تتوقف إلا بوقف العدوان (الإسرائيلي) على غزة ورفع الحصار عنها".



المصدر / فلسطين أون لاين + وكالات