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"وسط اشتباكاتٍ مُسلَّحة".. الاحتلال يشنُّ حملة اقتحامات واعتقالات في الضَّفَّة الغربيَّة

24 ديسمبر 2024 . الساعة 08:19 بتوقيت القدس
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شنت قوات الاحتلال، فجر اليوم الثلاثاء، حملة اقتحامات ومُداهمات في مدن وقرى الضّفة الغربية، تخلَّلها اعتقالات واعتداءات.

في نابلس، اعتقلت قوات الاحتلال الشاب كمال أبو مسلم من مخيم بلاطة بمدينة نابلس.

واقتحمت قوات الاحتلال بلدة بيتا جنوب نابلس، واعتقلت الشاب بيان برهم داوود، شقيق الأسير ليث برهم، عقب مداهمة منزله.

ونكّلت قوات الاحتلال بشاب فلسطيني عقب اعتقاله من داخل منزله في مخيم بلاطة بمدينة نابلس، حيث تعرض للضرب والتقييد بطريقة عنيفة أمام أفراد أسرته.

في بيت لحم، اعتقلت قوات الاحتلال الشابين محمد سامي الجعفري من مخيم الدهيشة جنوبا، وعصام محمود معالي (22 عامًا) من مدينة الدوحة غربا، بعد مداهمة منزلي والديهما وفتشتهما.

في نابلس، اندلعت اشتباكات مسلحة، فجر اليوم الثلاثاء، بين مقاومين وقوات الاحتلال الإسرائيلي بمدينة نابلس.

وأفادت مصادر صحفية، بأن المقاومين تصدوا لقوات الاحتلال في محيط مخيم العين غربي المدينة، وسمع نبادل كثيف للنيران ودوي انفجار.

 

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#غزة

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