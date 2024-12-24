شهيدٌ برصاص الاحتلال خلال اقتحام مخيم طولكرم (شاهد)

استشهد فتى فلسطيني، صباح اليوم الثلاثاء، برصاص قوات الاحتلال فجر اليوم الثلاثاء خلال اقتحامها مخيم طولكرم شرق المدينة.

وأكدت مصادر طبية استشهاد الفتى فتحي سالم برصاص قوات الاحتلال في مخيم طولكرم، ومنعت قوات الاحتلال مركبات الاسعاف من الوصول اليه.

وقالت مصادر محلية، إن قوات الاحتلال فرضت حصارًا مشددًا على مخيم طولكرم، وأغلقت مداخله بتعزيزات عسكرية، عقب اقتحامه بعد منتصف الليل.

وعملت جرافات الاحتلال على تخريب واسع في البنية التحتية في المخيم، تركزت في شارع المدارس، كما دمرت جرافات الاحتلال مكتب تكسي الامان في المخيم، ودمرت أجزاءً من مسجد السلام، كما احدثت دماراً كبيراً في محيطه.

وسعت جرافات الاحتلال الى تقطيع اسلاك الكهرباء الممتدة بين الاعمدة ما أدى الى انقطاع التيار الكهربائي عن أغلب مناطق مخيم طولكرم.

أعلن عضو الأمانة العامة لاتحاد المعلمين، عصام الشيخ علي، تعليق الدوام في مدارس طولكرم المدينة وضواحيها، نظرًا لاستمرار اقتحام قوات الاحتلال للمدينة، حفاظاً على أمن وسلامة الطلبة والمعلمين.

واندلعت اشتباكات مسلحة جرّاء تفجير المقاومة عبوات ناسفة في طريق آليات الاحتلال.

نشرت كتائب القسام في طولكرم مشاهد لتفجير عبوات ناسفة استهدفت آليات الاحتلال في "حارة الغانم" داخل مخيم طولكرم، حيث تمكنت الكتائب من تدمير عدة آليات عسكرية لقوات الاحتلال خلال اقتحامها للمخيم.

وأكدت سرايا القدس- طولكرم، أنّ مقاتليها تصدوا لقوات خاصة في حارة الحدايدة في مخيم طولكرم وأطروها بزخات من الرصاص.



المصدر / فلسطين أون لاين+ وكالات