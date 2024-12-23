بالأسماء.. "الأسرى" تنشر ردودًا تلقّتها بشأن 200 أسير من غزة بمعسكرات الاحتلال

نشرت هيئة الأسرى ونادي الأسير، ردودًا تلقتها بشأن 200 معتقل من قطاع غزة، إذ إن جزءا من هذه الردود تبين مكان احتجاز المعتقل، وجزءا آخر لا توجد معلومات، بحسب مزاعم جيش الاحتلال الإسرائيلي.
وأكد النادي والهيئة في بيان مشترك، اليوم الإثنين، أن "هذه الردود جزء من مئات الردود التي حصلت عليها المؤسسات المختصة منذ أن أتيحت لها الآلية لمعرفة مصير معتقلي غزة في سجون الاحتلال ومعسكراته، مع الإشارة إلى أن المئات من المعتقلين لا يزالون رهن الإخفاء القسري".
وأشارا إلى أن الاحتلال أدخل تعديلات جديدة على ما يسمى بالقانون (المقاتل غير الشرعي)، منها ما يتعلق بمنع لقاء المحامي من مدة تصل إلى 21 يوماً من تاريخ الاعتقال، مع إمكانية تمديدها إلى 45 يوماً، وحتى 75 يوماً في حالات استثنائية، بحسب تعبيرهم.
يذكر، أن آخر معطى عن معتقلي غزة أفصحت عنه إدارة سجون الاحتلال في بداية شهر كانون الأول/ ديسمبر، وكان أن عددهم (1772)، وهم ممن تصنفهم إدارة السجون (بالمقاتلين غير الشرعيين).
وفيما يلي مرفق القائمة:
- حمزة امين محمد أبو وظفة /النقب
- محمود نايف محمود المقوسي/النقب
- فرج محمد فرج وادي/عوفر
- احمد كامل احمد حجاج/ لا يوجد معلومات
- وليد عبيد سالم أبو بريك/ نيتسان
- ياسر نايف محمود المقوسي/النقب
- براء امين محمد أبو وظفة /النقب
- محمد فيصل احمد ديب/ النقب
- محمد عارف ياسين شرف/نفحة
- محمد اكرم كامل أبو عمشة/معسكر سجن عوفر
- حسن خليل حسن مقيد/سديه تيمن
- معاذ اسعد فارس الطناني/سديه تيمان
- محمد ماجد غرباوي/ سديه تيمان
- ناهض أكرم كامل أبو عمشة/معسكر عوفر
- هاني جمال أحمد صبح/سديه تيمان
- أحمد حسين احمد مقيد/ معسكر عوفر
- نعيم محمد موسى برعي/ سديه تيمان
- احمد رفيق محمود كفارنة /معسكر عوفر
- عمران ياسر عدنان أبو عودة/معسكر عوفر
- ماجد حسين دياب غرباوي/سديه تيمان
- داوود باسم محمد أبو حمدان/معسكر عوفر
- غياث حسن المدهون/نفتالي
- منير اسعد فاري الطناني/النقب
- علي عاشور علي البطش/النقب
- وديع محمد عبد البدي/النقب
- رضوان محمد حسين كلاب/عوفر
- مؤمن إبراهيم عبد العزيز أبو شريعة/معسكر عوفر
- عبد الله إبراهيم سالم أبو شريعة / سجن النقب
- ياسر إبراهيم زايد أبو شريعة/معسكر عوفر
- أسامة حسن علي عياد/سجن النقب
- عبد الرحمن عمر عبد قلجة/لا يوجد معلومات
- محمد فضل إبراهيم نعيم/ سديه تيمان
- حمزة سمير الأغا/ معسكر عوفر
- عبد الله محمد عبد الرزاق أبو كاس/ معسكر عوفر
- حمودة محمد شلدان/ معسكر عوفر
- عبد الرحمن مازن خليل الشبلي/معسكر عوفر
- محمد أشرف سمير عويضة/ نفتالي
- مهند سفيان يوسف الغندور/ سديه تيمان
- أحمد عبد العزيز علي الرنتيسي/ معسكر عوفر
- ياسر عبد الله موسى عابد/ معسكر عوفر
- عبد اللطيف نمر عبد اللطيف زغرة/ نفتالي
- رشاد رزق نمر عودة/ معسكر عوفر
- محمد عبد العزيز محمد عوض الله/ معسكر عوفر
- خليل حمدي خليل المدهون/ سديه تيمان
- أحمد محمد مصباح خليل/ معسكر عوفر
- رضوان يونس كامل طافش/ معسكر عوفر
- حسين سليمان حسين أبو لوز/ معسكر عوفر
- صلاح ماهر محمد أبو أمونه/ عوفر
- حموده أيوب إبراهيم أيوب/ سديه تيمان
- عبيدة خليل أحمد أبو عودة/ معسكر عوفر
- عادل تيسير عادل صبيح/ معسكر عوفر
- محمد مازن صلاح عابد/ معسكر عوفر
- محمد شفيق محمد أبو شاويش/ معسكر عوفر
- هيثم رضوان يونس طافش/ معسكر عوفر
- خالد محمد حسن الجديلي/ نفتالي
- عبد الهادي محمد عبد الرزاق أبو كاس/ معسكر عوفر
- أدهم بديع جمال الشوا/ معسكر عوفر
- مازن خليل مصطفى الشبلي/ معسكر عوفر
- محمد سليم إبراهيم السرخي/ معسكر عوفر
- علام أحمد سليمان أبو عنزة/ معسكر عوفر
- ماهر صالح بنات/ معسكر عوفر
- محمد فتحي سالم أبو خشم/ معسكر عوفر
- محمد خليل محمد أبو عفش/ معسكر عوفر
- إبراهيم سليم إبراهيم السرخي/ معسكر عوفر
- محمد سعيد حسين راضي/ معسكر عوفر
- محمد إبراهيم عوض سمور/ معسكر عوفر
- تيسير محمد سلمان السميري/ معسكر عوفر
- محمد زهر محمد بلبل/ معسكر عوفر
- هيثم عمر البطنيجي/ معسكر نفتالي
- يوسف صبح إبراهيم أبو ندى/ معسكر عوفر
- خليل حمدي خليل المدهون/ معسكر سديه تيمان
- إبراهيم حسن إبراهيم عاشور/ معسكر عوفر
- يوسف مصطفى محمد مكي/ معسكر عوفر
- أحمد ربحي محمد الطلباني/ سديه تيمان
- أحمد فريح سعيد أبو كميل/ معسكر عوفر
- محمد ماجد قاسم عطا الله / معسكر عوفر
- عمر زكريات بدر الفرنجي/ معسكر عوفر
- موسى سليم موسى العماوي/ معسكر عوفر
- منذر رائد محمد عوض عوض الله/ معسكر عوفر
- طارق محارب عابد/ معسكر نفتالي
- وليد بدري أحمد معروف/ معسكر عوفر
- محمد نافذ خليل قاعود/ معسكر عوفر
- أدهم رشاد كمال أبو طويلة/ معسكر عوفر
- محمد نافذ محمد حماد/ معسكر عوفر
- محمد أشرف سمير عويضة/ معسكر نفتالي
- إبراهيم خليل إبراهيم الشوا/ معسكر عوفر
- إبراهيم سهيل يونس أبو عشمة/ معسكر عوفر
- إحسان إيهاب محمود الشامي/ معسكر عوفر
- نائل عمر أبو مسلم/ معسكر عوفر
- أحمد مصطفى إبراهيم القرم/ سجن النقب
- أنس عبد المجيد أحمد الحسنات/ لا يوجد رد
- محمد باسم محمد بارود/ لا يوجد رد
- عماد عبد العظيم بدر/ لا توجد معلومات
- علي يوسف محمد أبو مرعي/ لا توجد معلومات
- أشرف إبراهيم عوض سمور/ سجن عوفر
- عوني محمد رباح جواعنة/ سجن النقب
- ميزر نمر محمد أبو ربيع/ سجن عوفر
- ياسر مصطفى ملكة/ سجن النقب
- عوض سفيان محمد الشريف/ سجن النقب
- أحمد محمود شكري المرتجى/ سجن النقب
- أحمد إبراهيم حسين طباسي/ سجن النقب
- محمد عماد يوسف لولو/ لا توجد معلومات
- محمد إبراهيم عبد أبو شنب/ لا توجد معلومات
- محمد علي يوسف عبد العاطي/ سجن نفحة
- محمد مازن عمر كوكا/ سجن النقب
- رامز عصام أبو عزب/ سجن النقب
- سعيد خالد سعيد الخطيب/ سجن النقب
- مجدي طعمة منسي أبو سكران/ سجن عوفر
- عبد الرؤوف جابر عطية عابد/ سجن النقب
- عبد الله أحمد دياب أبو الندى/ سجن النقب
- دياب خليل دياب التتر/ سجن نفحة
- إياد سالم متولي الحافي/ سجن عوفر
- حمزة رشاد رزق عودة/ سجن نفحة
- نضال رجا عبد الحي أبو رضوان/ سجن النقب
- عماد علي عابد/ سجن نفحة
- أنس سليمان محمد قبلان/ سجن النقب
- يوسف حسن يوسف دخان/ سجن نفحة
- رمزي عبد الله محمد الخالدي/ سجن النقب
- شريف علي حسن شلوف/ سجن شكما
- أحمد سليمان إبراهيم أبو عنزة/ سجن النقب
- فراس يوسف محمد أبو مرعي/ لا يوجد معلومات
- طاهر يوسف طاهر الأغا/ سجن شكما
- شادي محمد سامي كمال دلول/ سجن النقب
- عبد اللطيف هاني هلال حلس/ سجن النقب
- حسين شعبان حسين الخطاب/ سجن النقب
- أحمد أبو خير محمد خضر/ سجن عوفر
- منار محمود محمد قاسم/ سجن عوفر
- حسام وليد عبد الحميد ظاهر/ سجن عوفر
- هاشم حسن حسين صرصور/ سجن عوفر
- محمد حمودة أيوب أيوب/ معتقل الجلمة
- عبد الله عوني محمد العلوي/ كان هناك رد بوجوده بالسجن النقب ورد آخر في سجن نفحة.
- منتصر ممدوح جمال مشتهى/ سجن عوفر
- مجدي عماد عابد/ سجن النقب
- ياسين خضر يونس سعد/ سجن النقب
- ناصر محمد علي حسن نصر/ سجن النقب
- عبد الرحمن محمد مصباح زيدان/ سجن النقب
- عبد الله عصام أبو عزب/ سجن النقب
- إبراهيم مصباح عمر أبو عاصي/ سجن النقب
- أحمد فهيم أحمد خلف الله/ سجن النقب
- فايز زغلول أبو عنزة/ سجن النقب
- محمد زكي محمد البكري/ سجن النقب
- عبد سعيد محمد أبو وردة/ لا توجد معلومات
- عمر محمد عبد الرحمن القرا/ لا توجد معلومات
- ليث فادي خضر النواجعة/ لا توجد معلومات
- شعبان وليد أحمد بركة/ لا توجد معلومات
- سيف الدين رفيق عبد العزيز الخرازين/ لا توجد معلومات
- باسل عاطف خميس القهوجي/ لا توجد معلومات
- محمد حسن محمد الفقعاوي/ لا توجد معلومات
- لؤي نظمي صبح حمدان/ سجن النقب
- جميل عمر جمال مقداد/ سجن عوفر
- محمد عوض أحمد عبد العاطي/ سجن عوفر
- محمد محارب عبد الله عابد/ سجن النقب
- أحمد مطيع السعودي/سجن عوفر
- أحمد بكر خليل عبد العال/ سجن عوفر
- ضياء ماهر تيسير منية/ سجن عوفر
- رزق عصام أبو عزب/ سجن شكما
- فادي وائل خليل العطار/ سجن عوفر
- أحمد فهيم أحمد خلف الله/ سجن النقب
- أدهم أسعد سعدي حواس/ سجن عوفر
- خالد إبراهيم أحمد حسين الكفارنة/ سجن النقب
- أحمد عصام خليل حمدان/ سجن عوفر
- دلال نزار مصطفى بكر/ لا يوجد معلومات
- ماهر جهاد سالم جاد الله/ لا يوجد معلومات
- أنس عبد المجيد أحمد الحسنات/ لا يوجد معلومات
- سالم مفيد مطيع السكني / لا يوجد معلومات
- محمد عبد الصادق إبراهيم الشواف/ لا يوجد معلومات
- يوسف عبد الرحمن يوسف زينو / لا يوجد معلومات
- ميسرة بسام عبد المجيد العجور/ لا يوجد معلومات
- محمد خالد محمد الدردساوي/ لا يوجد معلومات
- عبد الرحمن عمر عبد قلجة / لا يوجد معلومات
- محمود بشير محمود تنيرة/ سجن نيتسان الرملة
- عبد الله محمود خالد عبد الله- سجن نفحة
- محمد رفيق عادل عجور- سجن النقب
- علي حسن بشير بهار- سجن النقب
- عبد الله عمر رمضان ضهير/ سجن نيتسان الرملة
- حمادة سامي أحمد قديح/ سجن النقب
- عثمان توفيق عبد الرحمن أبو مغصيب/ سجن عوفر
- باسل جمال محمد مهدي/ سجن نيتسان الرملة
- منتصر خالد دهمان أبو سلطان/ لا توجد معلومات
- عبد الكريم محمد عبد الله جودة/ لا توجد معلومات
- عمر تيسير سليم أبو شنار/ لا توجد معلومات
- يوسف محمد عبد الرحمن دويمة/ لا توجد معلومات
- محمد نزار عبد الرزاق مرزوق/ لا توجد معلومات
- عبد الرحمن منير عبد الرحمن الرنتيسي/ لا توجد معلومات
- يحيى محمد عودة أبو عودة/ لا توجد معلومات
- طاهر كرم زكي عاشور/ لا توجد معلومات
- يوسف أسامة عبد الفتاح البربار/ لا توجد معلومات
- محمد حمادة تياب شحيبر / لا توجد معلومات
- أنور جبر عطا الله عبيد/ لا توجد معلومات
- عبد الله مازن فاضل عرابي الحرازين/ سجن النقب
- أيمن عبد الله محي الدين السرخي/ سجن النقب
- محمد خالد عبد الله عزام/ سجن عوفر
- حمادة عبد ربه أحمد السميري/ سجن نفحة
- تامر عوض فارس نصر/ سجن نفحة
- محمد عز الدين أبو الحسنات/ سجن النقب
- عمر جبر جابر قديح/ سجن النقب
- أحمد ناصر محمد حسن النجار/ سجن نفحة
- محمد حمدي سليم حسونة/ سجن نفحة
- عبد اللطيف ناهد عبد أبو قمر/ سجن نفحة
- إياد محمد عبد الله قديح/ سجن النقب
- محمد أحمد إسماعيل عبد العال/ سجن عوفر
- علاء محمد علي النجار/ سجن النقب
- علي حسن محمد إسليم/ سجن النقب
- أحمد محمد شكري مرتجى/ سجن النقب
- إسماعيل كامل محمد أبو كميل/ لا توجد معلومات
- خليل محمد جمعة الطويل/ لا توجد معلومات