تحركات إيران لتجنيد "جواسيس" تثير قلق (تل أبيب).. وتقارير: الإسرائيليون مستعدون للخيانة

وكالات/ فلسطين أون لاين

كشفت تقارير عبرية عن تقديرات أمنية إسرائيلية، أن إيران تكثف تحركاتها في مسار تجند جواسيس لدى الاحتلال الإسرائيلي، مشيرة إلى أن هناك بعض الإسرائيليين على استعداد لخيانة "دولتهم" من أجل الحصول على المال.

وفي التفاصيل، نشر موقع (واللا) الإسرائيلي تقريرًا، تحدث فيه عن بدء الأجهزة الأمنية الإيرانية في تعزيز أنشطتها ضد "إسرائيل" في العديد من المجالات العسكرية والاستخبارية.

تضمنت هذه الأنشطة، وفقًا للتقرير "تهريب الأسلحة غير القانونية إلى داخل الأراضي الإسرائيلية، وتمويل الإرهاب، وتجنيد جواسيس، وشن هجمات سيبرانية، بهدف جمع معلومات استخبارية حساسة، وتعطيل الأنظمة، والتحريض على الفوضى داخل البلاد، وتعزيز النشاط الإرهابي ضد الإسرائيليين في الخارج”.

وأشار التقرير إلى أنه منذ اندلاع معركة طوفان الأقصى في 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023، كشف جهاز الشاباك وأحبط 11 قضية تجسس ومحاولة اغتيال وجهتها إيران، استهدفت مواطنين إسرائيليين.

وأضاف أن الإيرانيين يعتمدون على أساليب متنوعة، أبرزها استخدام شبكات التواصل الاجتماعي وتقديم الأموال مقابل تنفيذ المهام.

وأكد المسؤولون الأمنيون أن هذه المعطيات تمثل مؤشرًا خطيرًا حول استعداد بعض المواطنين الإسرائيليين لخيانة دولتهم من أجل المال.

وتابع التقرير "تضاف هذه الأنشطة إلى عمليات التمويل والتوجيه التي يقوم بها الحرس الثوري الإيراني، لتعزيز الإرهاب في الضفة الغربية، وقطاع غزة، واليمن، والعراق، وأماكن أخرى مثل الأردن. يتم بذل جهود مكثفة لنقل عناصر إرهابية إلى الأراضي الفلسطينية وتعزيز أساليب أخرى لتنفيذ العمليات".

ضربات استباقية

وذكر التقرير أن الحرب الاستخبارية ضد الحرس الثوري أكدت أن إيران “خصم متطور يتعلم ويستخلص الدروس”، مُؤكدًا أن إيران لن تتراجع بسهولة وستحاول إيجاد قنوات عمل جديدة.

ودعا إلى ضرورة اتخاذ إجراءات استباقية لتدمير البنى التحتية الإيرانية، سواء داخل إيران أو خارجها، وهي مسؤولية تقع بشكل رئيسي على عاتق الموساد الإسرائيلي.

فيما أفادت تقارير رسمية إسرائيلية في وقت سابق، أن إيران أرسلت جواسيس لتصوير موقع قاعدة "نيفاتيم" الجوية في جنوب فلسطين المحتلة في أكتوبر، خلال الأشهر الأخيرة التي سبقت ضرب الصواريخ الباليستية الإيرانية للقاعدة العسكرية.

وفي تقرير حديث، قالت شبكة "سي إن إن" الأمريكية، إن العملاء المزعومين لم يكونوا مدربين تدريبا عاليا ولا مثيرين للريبة بشكل خاص للأشخاص الذين عرفوهم في حياتهم اليومية، وبدا أن العديد منهم يعانون ماليا".

ومع ذلك، يؤكد الاحتلال أن الصور التي التقطوها للقاعدة "زودت إيران بمعلومات استخباراتية قيمة عن الاستهداف"، حيث تعرضت قاعدة نيفاتيم الجوية لأضرار بالغة جراء صواريخ الإيرانية في هجوم 1 أكتوبر، 2024.

واعتقلت قوات الاحتلال المشتبه بهم في أكتوبر، وهم مجموعة من سبعة إسرائيليين يعيشون في حيفا المحتلة، وهم من بين أكثر من 30 إسرائيليا اعتقلتهم قوات الاحتلال على مدار العام الماضي بتهمة "تنفيذ مهام لصالح إيران" حيث تراوحت الاتهامات من تصوير القواعد العسكرية إلى التخطيط لقتل كبار المسؤولين الإسرائيليين.

وهذا العدد الذي يجري الحديث عنه، هو عدد غير مسبوق، وفقا لقائد شرطة الاحتلال "ماور غورين"، الذي يشرف على تحقيقات "مكافحة التجسس".

وقال غورين: "إذا نظرنا إلى السنوات الأخيرة، العقود الأخيرة، يمكننا أن نحصي على أصابع اليدين عدد الأشخاص الذين تم اعتقالهم بسبب هذا".

ووفق التقرير، فإن ذلك علامة على أن إيران كثفت جهودها لجمع المعلومات الاستخبارية لدى الاحتلال في السنوات الأخيرة.

وأوضح، أن قوات الاحتلال لا تزال تكشف عن المزيد من جهود جمع المعلومات الاستخباراتية الإيرانية المزعومة، وفي وقت سابق من هذا الأسبوع، اعتقلت قوات الاحتلال إسرائيليا يبلغ من العمر 33 عاما من الشمال يزعم أنه نفذ مهام نيابة عن إيران مقابل آلاف الدولارات".

وقد أحدثت الاعتقالات ضجة لدى الاحتلال في الأشهر الأخيرة، وبعيدا عن الأعداد الهائلة، فإن غالبية المعتقلين كانوا من اليهود الإسرائيليين، وهي صدمة لدى الاحتلال.

وتقول قوات الاحتلال، أن بعض المعتقلين بدأوا بتنفيذ مهام لصالح إيران قبل أكثر من عامين من اعتقالهم حيث عملوا على تصوير مواقع وقواعد ذات طبيعة عسكرية.

وفي أغسطس، اعتقلت قوات الاحتلال "موتي مامان" بزعم التخطيط لاغتيال رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، ووزير الحرب في حينه يوآف غالانت، ورئيس الشاباك رونين بار.

والتقى "مامان" في إيران مع عملاء المخابرات الإيرانية الذين طلبوا منه تنفيذ هجمات ضد "إسرائيل"، وفقا للائحة الاتهام، وتزعم قوات الاحتلال أنه تلقى مبالغ مالية لتنفيذ مهام نيابة عن إيران، وتفصل لائحة الاتهام تاريخ سفر مامان كرجل أعمال عاش لفترات طويلة في تركيا، حيث يزعم أنه طور علاقات مع مواطنين إيرانيين.

وفي قضية أخرى، قال غورين، قائد شرطة الاحتلال، إن قوات الاحتلال "ألقت القبض على رجل يشتبه في قيامه بالتخطيط لتنفيذ عملية اغتيال لصالح إيران بمسدس و15 رصاصة".