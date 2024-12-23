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العدو يخفي خسائره الحقيقية ..

أبو عبيدة: مصير بعض أسرى العدو مرهون بتقدُّم جيش الاحتلال لمئات الأمتار

23 ديسمبر 2024 . الساعة 18:32 بتوقيت القدس
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أبو عبيدة: مصير بعض أسرى مرهون بتقدم الاحتلال لمئات الأمتار في بعض المناطق
غزة/ فلسطين أون لاين

أكّد الناطق العسكري باسم كتائب القسام الجناح العسكري لحركة المقاومة الإسلامية حماس، اليوم الإثنين، أن بطولات المجاهدين وأداؤهم الميداني في شمال القطاع هو نموذج ملهم لكل أحرار العالم.

وقال أبو عبيدة، في كلمة له عبر منصة "التلجرام"، أن العدو يخفي خسائره الحقيقية وحالة جنوده المزرية في شمال القطاع حفاظاً على صورة جيشه.

وأشار أبو عبيدة، إلى أن الإبادة والتطهير العرقي في شمال القطاع يستهدف المدنيين الأبرياء للتغطية على فضائح ومخازي الجيش الصهيوني.

وحذر الناطق باسم كتائب القسام، بالقول: إنَّ "مصير بعض أسرى العدو مرهون بتقدم جيش الاحتلال لمئات الأمتار في بعض المناطق التي تتعرض للعدوان".

وفي عملية أمنية معقدة، أعلنت كتائب القسام الجناح العسكري لحركة المقاومة الإسلامية (حماس)، اليوم الإثنين، عن عملية طعن جنود وتحرير أسرى فلسطينيين في بيت لاهيا شمالي قطاع غزة.

وفي التفاصيل، أعلنت القسام، في بيان عبر منصة "التلغرام": تمكن عدد من مجاهديها من طعن وقتل 3 جنود صهاينة كانوا في مهمة حماية مبنى تحصنت به قوة صهيونية، ومن ثم اقتحموا المنزل وأجهزوا على كافة أفراد القوة الصهيونية من مسافة الصفر واغتنموا أسلحتهم.

وأشار البلاغ العسكري المقتضب، إلى أن المقاومين تمكنوا من إخراج عدداً من المواطنين الذين احتجزهم الاحتلال داخل المنزل في مشروع بيت لاهيا شمال القطاع.

وما زالت كتائب القسام تفاجئ جنود الاحتلال الإسرائيلي بأساليب جديدة في عملياتها النوعية منذ بدء "طوفان الأقصى" بلا كلل أوملل وبوتيرة متصاعدة. وهذا مستمر في شمال قطاع غزة المحاصر والمستهدف بكل أشكال الإبادة الجماعية.

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#غزة #القسام

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