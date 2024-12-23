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حماس: عمليَّةُ الطّعن في القدس ردٌّ طبيعي على جرائم الاحتلال بحقِّ شعبنا

23 ديسمبر 2024 . الساعة 13:42 بتوقيت القدس
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أكدت حركة المقاومة الإسلامية حماس، أنَّ عملية الطعن التي وقعت عند حاجز حزما شمال شرق القدس المحتلة، هي رد طبيعي على ما يرتكبه الاحتلال من حرب إبادة بحق شعبنا في قطاع غزة ومخططات التهجير في الضفة الغربية المحتلة، وعدوان المستوطنين وخاصة جماعات الهيكل على المسجد الأقصى المبارك.

وقالت حماس في تصريح صحافي، إن "هذه العملية تمثل رسالة لحكومة الاحتلال المتطرفة ووزرائها، بأن القدس والضفة والداخل المحتل وكل أرض فلسطين ستبقى شوكة في حلق الاحتلال ومخططاته الاستعمارية".

وأوضحت أنّ  كل محاولات الاحتلال الصهيوني لوأد المقاومة في الضفة والقدس ومخططات الضم وتهجير شعبنا ستبوء بالفشل لتصعيد المقاومة ولمزيد من الاشتباك والعمليات الموجعة حتى دحر الاحتلال عن أرضنا ومقدساتنا.

ودعتْ حماس لتصعيد المقاومة ولمزيد من الاشتباك والعمليات الموجعة حتى دحر الاحتلال عن أرضنا ومقدساتنا.

المصدر / فلسطين أون لاين
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#الحرب على غزة #الإبادة الجماعية #عملية طعن في القدس #طوفان الأقصى

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