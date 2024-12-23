تقارير عبريَّة تكشف تفاصيلَ حدثٍ أمني "صعب" في شمال قطاع غزَّة

كشفت منصَّاتٌ عبرية، صباح اليوم الإثنين، عن حدثٍ أمني صعب تعرَّض له جنود الاحتلال في معارك جباليا شمال قطاع غزة.

وقال موقع لبنون شيتح إيش العبري، إن 3 جنود صهاينة قُتلوا في حدث أمني في جباليا الليلة الماضية.

وأشار موقع أخبار أمنية من الميدان، إلى أن الأنباء الأولية تشير إلى تفجير عبوة ناسفة الليلة الماضية في شمال قطاع غزة، قُتل فيها 3 جنود.

وكشف موقع "حدشوت بزمان" العبري عن هوية أحد الجنود ويدعى الرقيب إيفياتار أطوار (24 عاماً) من رأس العين، وهو جندي في لواء القدس (6310).

وأشار المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي إلى أن الحادث وقع خلال عملية ميدانية معقدة، أسفرت عن مواجهات عنيفة مع عناصر المقاومة الفلسطينية.

وأعلنت كتائب القسام، اليوم الإثنين، عن تنفيذ عددٍ من مجاهديها عملية أمنية معقدة ضدَّ جنود الاحتلال في مشروع بيت لاهيا شمال قطاع غزة.

وفي تفاصيل العملية، قالت كتائب القسَّام، إن "عددًا من مجاهديها تمكنوا من طعن وقتل 3 جنود صهاينة كانوا في مهمة حماية مبنى تحصنت به قوة صهيونية ومن ثم اقتحموا المنزل وأجهزوا على كافة أفراد القوة الصهيونية من مسافة الصفر".

وأكدت القسَّأم أنّ المجاهدين اغتنموا أسلحة الجنود القتلى وأخرجوا عدداً من المواطنين الذين احتجزهم الاحتلال داخل المنزل في مشروع بيت لاهيا شمال القطاع.

وأمس الأحد، أعلنت كتائب القسام، ، تدمير واستهداف ناقلتي جند إسرائيليتين، واستهداف قوة تحصنت في منزل وقنص ضابط "إسرائيلي" في مخيم جباليا، وبيت لاهيا، شمال قطاع غزة.

وقالت الكتائب في بلاغ عسكري: "تمكن مجاهدو القسام من استهداف قوة صهيونية قوامها 9 جنود تحصنت داخل أحد المنازل بقذيفة (TBG) وأقعوا أفرادها بين قتيل وجريح غرب مخيم جباليا شمال القطاع".

كما أعلنت القسام عن استهداف ناقلة جند إسرائيلية بعبوة العمل الفدائي غرب مدينة بيت لاهيا شمال قطاع غزة. وأضاف في بلاغ عسكري، أنها تمكنت من تدمير الناقلة بعبوة العمل الفدائي في منطقة العلمي وسط مخيم جباليا شمال القطاع.

وفي بلاغ آخر، أكدت القسام تمكن مقاتليها من قنص ضابط إسرائيلي في شارع أبو العيش وسط مخيم جباليا. وخلال اليومين الماضين، أعلنت كتائب القسام عن سلسلة عمليات نوعية ضد قوات الاحتلال شمال غزة رغم التدمير والإبادة الجماعية.





المصدر / فلسطين أون لاين