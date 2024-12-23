منظمة "SOS" تعلن عن وظائف لحاملي درجة البكالوريوس والماجستير بغزة.. طالع التفاصيل

أعلنت منظمة قرى الأطفال SOS عن عدة وظائف شاغرة لحاملي درجتي البكالوريوس والماجستير في التربية أو مجال ذات الصلة.

وبحسب إعلان المنظمة فإن التخصصات المطلوبة (العلوم - الكيمياء - الأحياء - الفيزياء - التربية الفنية - التربية الرياضية - الحاسوب وتكنولوجيا معلومات - التعليم الأساسي - اللغة العربية - التربية الإسلامية - اللغة الإنجليزية - الاجتماعيات - الجغرافيا - التاريخ - الرياضيات - علم مكتبات - التربية الخاصة - الإرشاد) - مطلوب "منسق/ة التعليم".

ونوهت إلى أن الخبرة المهنية المطلوبة أن لا تقل على سنوات في البرامج التعليمية، من بينها سنتان على الأقل في سياق الاستجابة للطوارئ أو التعافي منها.

كذلك الكفاءة في اللغة المحلية والإنجليزية واستخدام برنامج MS OFFICE والبريد الإلكتروني وتطبيقات الكمبيوتر ذات الصلة.

طريقة التسجيل: وذلك عبر ارسال خطاب التقديم والسيرة الذاتية وثلاثة مراجع قابلة للتببع عبر البريد الإلكتروني التالي: انقر هنا

للأهمية: ينتهي التسجيل يوم 5 يناير 2025

المصدر / فلسطين أون لاين