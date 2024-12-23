"طعنوا جنودًا واغْتنموا أسلحتَهم".. كتائبُ القسَّام تكشفُ تفاصيلَ عمليَّةٍ أمنيَّةٍ مُعقَّدة في بيت لاهيا

أعلنت كتائب الشهيد عز الدين القسام الجناح العسكري لحركة المقاومة الإسلامية حماس عن تنفيذ عددٍ من مجاهديها عملية أمنية معقدة ضدَّ جنود الاحتلال في مشروع بيت لاهيا شمال قطاع غزة.

وفي تفاصيل العملية، قالت كتائب القسَّام، إن "عددًا من مجاهديها تمكنوا من طعن وقتل 3 جنود صهاينة كانوا في مهمة حماية مبنى تحصنت به قوة صهيونية ومن ثم اقتحموا المنزل وأجهزوا على كافة أفراد القوة الصهيونية من مسافة الصفر".

وأكدت القسَّام أنّ المجاهدين اغتنموا أسلحة الجنود القتلى وأخرجوا عدداً من المواطنين الذين احتجزهم الاحتلال داخل المنزل في مشروع بيت لاهيا شمال القطاع.

ويوم السبت، أعلنت كتائب القسام، أنّ مجموعة من المجاهدين تمكّنوا من الإجهاز على 3 جنود صهاينة طعناً بالسكاكين واغتنموا سلاحهم الشخصي ثم اقتحموا منزلاً تحصنت به قوة راجلة وأجهزوا على جنديين من أفرادها عند بوابة المنزل، واشتبكوا مع الآخرين من مسافة صفر وسط مخيم جباليا شمال القطاع".

ويوم الجمعة، أعلنت كتائب القسام في بلاغ عسكري عن عملية أمنية معقدة، حيث تمكن خلالها مُجاهد قسامي من الإجهاز على قناص إسرائيلي ومساعده من مسافة صفر في مخيم جباليا شمال القطاع.

وبعد ساعة من الحدث.. تنكر المُجاهد نفسه بلباس جنود الاحتلال، واستطاع الوصول لقوة إسرائيلية مكونة من 6 جنود وتفجير نفسه بواسطة حزام ناسف وإيقاعها الجنود بين قتيل وجريح.

المصدر / فلسطين أون لاين