"التنمية" تطلق رابط لتسجيل وتحديث بيانات النازحين في قطاع غزة

أطلقت وزارة التنمية رابطا لتسجيل وتحديث بيانات النازحين في قطاع غزة.

وبحسب الوزارة، فإن الرابط يهدف إلى تسجيل بيانات النازحين والمقيمين في كافة محافظات قطاع غزة من أجل مساندة جهود الإيواء وتحسين ظروف مراكز الإيواء والمخيمات وأماكن النزوح.

كما يتم الاستعانة بهذه البيانات لتسهيل وتطوير عمليات الإغاثة للنازحين في كافة أماكن تواجدهم وتنظيم وإدارة صرف المساعدات للنازحين والمقيمين.

ونوهت إلى أن النازح المستهدف في التسجيل هو الذي اضطر للخروج من محل إقامته بسبب العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة منذ السابع من أكتوبر 2023م سواءً داخل المدينة أو خارجها.

وأكدت أن دقة وصحة البيانات المدخلة يساهم في تمكين جهود الإيواء والإغاثة للنازحين، مشيرة إلى أنه سيتم الإعلان لاحقا عن مراكز لمتابعة عملية التسجيل وحل الإشكاليات للمواطنين.

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المصدر / فلسطين أون لاين