الأونروا تبدأ بإرسال رسائل قصيرة لأولياء أمور طلابها بهذه التفاصيل

بدأ معلمو وكالة الأونروا صباح اليوم الإثنين، بإرسال رسائل قصيرة لأولياء أمور الطلبة بما يخص العملية التعليمية.

وبحسب مصادر "فلسطين أون لاين" فإن آلاف الرسائل وصلت لأولياء الأمور، بما يشير لبدء الوكالة لخطة التعليم عن بعد التي أعلنت عنها مؤخرا.

وتضمنت الرسائل القصيرة أرقام وأسماء المعلمين والمدرسين للتواصل معهم على تطبيق واتس آب.

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ونوهت الرسائل ذوي الطلبة لضرورة كتابة اسم الطالب أو الطالبة رباعيا وفي أي شعبة دراسية كانت سنة 2024/2023 م.

ومن المقرر وفق الأونروا أن تبدأ عملية التعليم عن بعد بتاريخ 1 يناير 2025، بهدف استكمال العام الدراسي 2023/2024 وافتتاح العام الدراسي 2024/2025.

المصدر / فلسطين أون لاين