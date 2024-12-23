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حماس تدعو للحشد في الأقصى وإفشال مخطَّطات الاحتلال خلال عيد "الحانوكاة" اليهودي

23 ديسمبر 2024 . الساعة 10:21 بتوقيت القدس
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حماس تدعو للحشد في الأقصى وإفشال مخطَّطات الاحتلال خلال عيد "الحانوكاة" اليهودي

دعا عضو المكتب السياسي ورئيس مكتب شؤون القدس بحركة المقاومة الإسلامية حماس هارون ناصر الدين، إلى ضرورة شد الرحال وتكثيف الرباط في المسجد الأقصى المبارك، وخاصة خلال فترة ما يسمى بعيد "الحانوكاة" اليهودي.

 وقال القيادي ناصر الدين، اليوم الإثنين، إن "حكومة الاحتلال والجماعات الاستيطانية تمادوا في انتهاكاتهم للمقدسات في كل مكان على أرض فلسطين، وخاصة المسجد الأقصى المبارك".

 وأكد أن الشعب الفلسطيني وخاصة أهل القدس والداخل المحتل، لن يسمحوا للاحتلال بسلب مسجدهم وتمرير مخططاته الخبيثة التي تهدف لتهويد الأقصى وتحويله إلى كنيس يهودي.

 وذكر، أن المقدسيين هم رأس الحربة في هذه المواجهة، ومستعدون لتقديم التضحيات كم فعلوا في هبة النفق وانتفاضة الأقصى والبوابات الإلكترونية ، وهبة القدس، ونجحوا في فتح مصلى باب الرحمة.

وشدد ناصر الدين، على أن المقاومة والنفير إلى الأقصى واجب ديني ووطني وأخلاقي في هذه المرحلة الخطيرة التي تمر بها القضية الفلسطينية والمؤامرات التي بدأ الاحتلال بتنفيذها على أرض الواقع.
 

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#الحرب على غزة #الإبادة الجماعية #طوفان الأقصى #عيد الحانوكاة

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