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الاحتلال يقيم 7 بؤر استيطانية في الضفة خلال الأشهر الستة الماضية

23 ديسمبر 2024 . الساعة 10:17 بتوقيت القدس
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إقامة 7 بؤر استيطانية في الضفة خلال 6 أشهر مضت

قالت منظمة "السلام الآن"، الإسرائيلية، إن المستعمرين أقاموا سبع بؤر استيطانية، في الضفة الغربية المحتلة.

وأوضحت المنظمة في بيان صحفي نشرته على موقعها الإلكتروني، اليوم الإثنين، أن البؤر الاستعمارية السبع أقيمت في المنطقة (ب)، خلال فترة تتراوح ما بين الشهرين إلى 6 أشهر الأخيرة

وبينت أن 5 من هذه البؤر تقع في مساحة كبيرة من الأرض شرق وجنوب شرق مدينة بيت لحم، وأن إحدى البؤرتين الاستعماريتين الأخريين أقيمت شرقي مستعمرة "عوفرا" وسط الضفة، على أراضٍ تعود ملكيتها لقرية "عين يبرود".

قرية ترمسعيا

أما البؤرة الأخرى، فتقع شمالا بالقرب من مستعمرة "شيلو"، جنوب البؤرة الاستعمارية "عدي عاد"، المقامة على أراض تابعة لقرية "ترمسعيا".

وأشارت المنظمة في بيانها إلى أن بعض المواطنين نزحوا من هذه المناطق خوفا من اعتداءات المستعمرين، الذين استولوا لاحقا على منازلهم.

ويشهد الاستيطان في الضفة بما فيها شرقي القدس ارتفاعا ملحوظا منذ وصول الحكومة اليمينية الراهنة برئاسة بنيامين نتنياهو، إلى الحكم في ديسمبر/ كانون الأول 2022.

المصدر / فلسطين أون لاين 
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