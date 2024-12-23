تفاصيل الحالة الجوية في فلسطين الإثنين 23 ديسمبر

تشهد الحالة الجوية في فلسطين، اليوم الإثنين، الموافق 23 ديسمبر، ارتفاعاً طفيفاً في درجات الحرارة والتي تبقى أعلى من المعدل السنوي العام بقليل.

وتتوقع الأرصاد الجوية أن يكون الجو مشمساً إلى غائم جزئياً، وفي ساعات المساء والليل يصبح الجو بارداً شديد البرودة وجاف أيضاً، والله تعالى أعلى وأعلم.

أبرز تفاصيل الحالة الجوية المتوقعة لهذا اليوم:

- الأمطار: لا يوجد أمطار متوقعة.

- درجات الحرارة: ارتفاع طفيف في درجات الحرارة والتي من المتوقع أن تكون 13° درجة.

- الأجواء نهاراً: مشمسة غالباً إلى غائمة جزئياً.

- الأجواء ليلاً: شديدة البرودة.

- الرياح: خفيفة وتتراوح سرعتها 3 كم/س.

- البرودة: باردة في الصباح الباكر، وشديدة البرودة في ساعات المساء والليل.

- متوسط نسبة الرطوبة: تتراوح نحو 52٪.

المصدر / فلسطين أون لاين