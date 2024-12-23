الهمص: فقدنا الاتصال بالطاقم الطبي في مستشفى كمال عدوان

قال مدير المستشفيات الميدانية بوزارة الصحة في غزة مروان الهمص، عن وزارته فقدت الاتصال بالطاقم الطبي في مستشفى كمال عدوان شمالي قطاع غزة.

وشدد الهمص في تصريحات متلفزة، اليوم الإثنين، على أن ما يحدث في مستشفى كمال عدوان قتل متعمد من قبل الاحتلال.

وأكد على أن خروج المرضى من مستشفى كمال عدوان يعني موتهم المحتم، مضيفا: "لا وسيلة آمنة لإخراج المرضى والطواقم من مستشفى كمال عدوان".

الصحة العالمية والأونروا

ونوه الهمص إلى أن وزارته تواصلت مع منظمة الصحة العالمية ووكالة "الأونروا" حول ما يجري في مستشفى كمال عدوان "لكن دون جدوى".

وفي 5 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، اجتاح جيش الاحتلال الإسرائيلي مجددا شمال قطاع غزة، في عملية ترغب من خلالها (إسرائيل) باحتلال المنطقة وتحويلها إلى منطقة عازلة بعد تهجيرهم منها تحت وطأة قصف دموي ومنع إدخال الغذاء والماء والأدوية.

وبدعم أمريكي ترتكب دولة الاحتلال منذ 7 أكتوبر 2023، إبادة جماعية في غزة خلّفت قرابة 153 ألف قتيل وجريح فلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 11 ألف مفقود، وسط دمار هائل ومجاعة قتلت عشرات الأطفال والمسنين.

المصدر / فلسطين أون لاين