مستوطنون يهاجمون منازل المواطنين شرق مدينة رام الله

أفادت مصادر محلية، أن مستوطنين هاجموا منازل المواطنين على أطراف قرية برقا شرق مدينة رام الله بحماية قوات الاحتلال.

ويوم أمس الأحد، هاجم مستوطنون منزلاً في بلدة الظاهرية جنوب مدينة الخليل بالضفة الغربية، وعاثوا به خرابا.

وقالت مصادر محلية إن المستوطنين اقتحموا المنزل، وحطموا نوافذه ومحتوياته في منطقة أم السمسم في بلدة الظاهرية.

وبموازاة حرب الإبادة في قطاع غزة، وسّع جيش الاحتلال الإسرائيلي والمستوطنون اعتداءاتهم على الفلسطينيين وممتلكاتهم ومصادر أرزاقهم في الضفة الغربية بما فيها القدس، مما أسفر عن 822 شهيدا، ونحو 6500 جريح، وفق أرقام رسمية فلسطينية.

المصدر / فلسطين أون لاين