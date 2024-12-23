فلسطين أون لاين

آخر الأخبار

"التنمية" تطلق رابط لتسجيل وتحديث بيانات النازحين في قطاع غزة

سيول تكشف عن عدد جنودها القتلى والجرحى في الحرب الروسية الأوكرانية

نتنياهو يمثُل للمرَّة الخامسة أمام المحكمة وقناةٌ عبريَّة تكشف: لقد ثبت تورَّطه في هذه القضيَّة

حماس تدعو للحشد في الأقصى وإفشال مخطَّطات الاحتلال خلال عيد "الحانوكاة" اليهودي

الأونروا تبدأ بإرسال رسائل قصيرة لأولياء أمور طلابها بهذه التفاصيل

الاحتلال يقيم 7 بؤر استيطانية في الضفة خلال الأشهر الستة الماضية

مستوطنون يهاجمون منازل المواطنين شرق مدينة رام الله

الهمص: فقدنا الاتصال بالطاقم الطبي في مستشفى كمال عدوان

للعام الثَّاني.. مسيحيو غزَّة بلا مظاهر اسْتقبال عيد الميلاد المجيد

مسيرة مركبات في شيكاغو للمطالبة بحظر الأسلحة لـ(إسرائيل)

مستوطنون يهاجمون منازل المواطنين شرق مدينة رام الله

23 ديسمبر 2024 . الساعة 09:54 بتوقيت القدس
...
أرشيفية

أفادت مصادر محلية، أن مستوطنين هاجموا منازل المواطنين على أطراف قرية برقا شرق مدينة رام الله بحماية قوات الاحتلال.

ويوم أمس الأحد، هاجم مستوطنون منزلاً في بلدة الظاهرية جنوب مدينة الخليل بالضفة الغربية، وعاثوا به خرابا.

وقالت مصادر محلية إن المستوطنين اقتحموا المنزل، وحطموا نوافذه ومحتوياته في منطقة أم السمسم في بلدة الظاهرية.

وبموازاة حرب الإبادة في قطاع غزة، وسّع جيش الاحتلال الإسرائيلي والمستوطنون اعتداءاتهم على الفلسطينيين وممتلكاتهم ومصادر أرزاقهم في الضفة الغربية بما فيها القدس، مما أسفر عن 822 شهيدا، ونحو 6500 جريح، وفق أرقام رسمية فلسطينية.

المصدر / فلسطين أون لاين 
تويتر تويتر
#الخليل #مستوطنون #رام الله #مستوطنون يهاجمون

تعليق عبر الفيس بوك

متعلقات

الأكثر قراءة