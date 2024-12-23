عائلات الأسرى الإسرائيليين بغزة تدعو لإبرام صفقة تبادل

دعت عائلات الأسرى الإسرائيليين لدى المقاومة في غزة، اليوم الإثنين، لضرورة إبرام صفقة تباد تعيد أبناءهم.

وقالت هيئة عائلات الأسرى في بيان لها: على كل المواطنين المطالبة بإنهاء الحرب وإبرام صفقة تعيد جميع "المختطفين".

وفي ذات السياق، نقلت الإذاعة الرسمية الإسرائيلية عن وزير الشتات في حكومة نتنياهو قوله: استعادة المختطفين من أهداف الحرب وهناك اختراق وفرصة لإبرام صفقة

وأضاف وزير الشتات الإسرائيلي: علينا تقديم تنازلات لإبرام صفقة قد تشمل إطلاق سراح أسرى فلسطينيين خطرين.

من جهته، أطالب زعيم حزب الديمقراطيين الإسرائيلي المعارض بأن التوصل إلى صفقة لتحرير كل "المختطفين" كان متاحا 3 مرات على الأقل.

وشدد على أن دم استعادة جميع المختطفين سيكون جرحا لا يمكن شفاؤه.

المصدر / فلسطين أون لاين