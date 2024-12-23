الاحتلال يهدم منزلًا في قرية الشّيوخ شمال الخليل (شاهد)

هدمت جرافات الاحتلال "الإسرائيلي"، صباح اليوم الإثنين، منزلًا في قرية شيوخ العروب شمال الخليل جنوب الضفة الغربية.

وأفادت مصادر صحفية، بأن قوات الاحتلال الإسرائيلي اقتحمت قرية شيوخ العروب وشرعت بهدم منزل المواطن محمود هارون حلايقة بحجة عدم الترخيص.

وأشارت المصادر إلى أن المنزل كان يؤوي عائلة حلايقة المكونة من 8 أفراد.

ووفق معطيات لمكتب تنسيق الشؤون الإنسانية التابع للأمم المتحدة (أوتشا)، فقد هدمت قوات الاحتلال 1528 منشأة فلسطينية بين الأول من يناير/ كانون الثاني و29 نوفمبر/ تشرين الثاني الماضيين.

وأشارت المعطيات إلى أن عمليات الهدم أدت لتهجير 3637 فلسطينياً وتضرر 163 ألفاً و769 آخرين. وتصدّر مخيم طولكرم شمالي الضفة المناطق المستهدفة بهدم 171 منشأة ومنزلًا، يليه مخيم نور شمس في مدينة طولكرم (118) ومخيم جنين (83) ثم أريحا (70) ثم باقي مناطق الضفة بأعداد أقل.

وتصاعدت عمليات الهدم في الضفة الغربية والقدس المحتلة منذ بدء حرب الإبادة التي تشنها "إسرائيل" على الشعب الفلسطيني في قطاع غزة منذ 7 تشرين الأول/ أكتوبر 2023.

المصدر / فلسطين اون لاين