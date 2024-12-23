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"الهجمات على المدارس والمُستشفيات بات شائعًا"

لازاريني: جميعُ قواعد الحرب تُنْتهك في غزَّة ولا ينبغي للعالم التَّعوُّد على ذلك

23 ديسمبر 2024 . الساعة 07:12 بتوقيت القدس
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لازاريني: جميعُ قواعد الحرب تُنْتهك في غزَّة ولا ينبغي للعالم التَّعوُّد على ذلك

قال المفوض العام لوكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا)، فيليب لازاريني، إن جميع قواعد الحرب تُنتهك بقطاع غزة الذي يتعرض لإبادة مستمرة منذ أكثر من 14 شهرًا..

وأوضح لازاريني في منشور عبر حسابه على منصة "إكس"، أنه "لكل الحروب قواعد، إلا أنه تم انتهاك جميع هذه القواعد في غزة، الهجمات على المدارس والمستشفيات باتت أمرا شائعا، ولا ينبغي للعالم التعود على ذلك".

وتابع: "لقد تأخر وقف إطلاق النار في غزة كثيرا".

وفي وقت سابق، أكدت وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا" من أن حجم المعاناة بقطاع غزة "زعزع إيمان" الكثيرين بحقوق الإنسان، مشددة على أن ما يحرم منه القطاع جراء الإبادة الإسرائيلية "حقوق وليس امتيازات".

وأضافت الوكالة، أنّ "الحقوق التي حُرم منها الناس في غزة هي نفس الحقوق التي تهدف إلى ضمان حمايتنا جميعًا، نحن جميعا معنيّون بضمان احترام هذه الحقوق في غزة".

وطالبت "الأونروا"  بضرورة "وقف إطلاق النار الآن" في قطاع غزة.

وبدعم أمريكي ترتكب "إسرائيل" منذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023 إبادة جماعية في غزة خلفت نحو 151 ألف شهيد وجريح فلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 11 ألف مفقود، وسط دمار هائل ومجاعة حصدت أرواح عشرات الأطفال والمسنين، في إحدى أسوأ الكوارث الإنسانية بالعالم.

وتواصل "إسرائيل" مجازرها متجاهلة مذكرتي اعتقال أصدرتهما المحكمة الجنائية الدولية في 21 نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي، بحق رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو ووزير الحرب السابق يوآف غالانت، لارتكابهما جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية بحق الفلسطينيين بغزة.
 

المصدر / فلسطين أون لاين + وكالات
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#الأونروا #الحرب على غزة #الإبادة الجماعية #طوفان الأقصى

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