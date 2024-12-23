قوات الاحتلال تشنُّ حملة اعتقالات واسعة في الضَّفة الغربيَّة

شنَّت قوات الاحتلال "الإسرائيلي"، فجر اليوم الإثنين، حملة اقتحامات ومداهمات واسعة في مدن وقرى الضفة الغربية تخللها اعتقالات واعتداءات.

في القدس المحتلة، اندلعت مواجهات عقب اقتحام قوات الاحتلال مخيم قلنديا شمال القدس المحتلة، أطلقت خلالها الرصاص وقنابل الغاز والصوت تجاه الأهالي، ما أدى لإصابة ثلاثة شبان.

في بيت لحم، اقتحمت قوات الاحتلال بلدة تقوع شرق المدينة واعتقلت أكثر من 25 شابا خلال حملة دهم واسعة لمنازل المواطنين.

وتركزت الاقتحامات في حي العمور، حيث اعتقل عدد كبير من أفراد العائلة بعد دهم منازلهم، كما أطلقت قوات الاحتلال الرصاص داخل منزل الموطن محمود موسى العمور، وسط عمليات تنكيل واعتداء على السكان.

في الخليل، اعتقلت قوات الاحتلال عددًا كبيرًا من الشبان عقب اقتحامها مخيم الفوار شمال المدينة، واحتجزت قوات الاحتلال المعتقلين معصوبي الأعين، المعتقلين متواجدين الان على مدرج النادي في المخيم.

في نابلس، اقتحمت قوات الاحتلال بلدة كفر قليل شرق نابلس ودهمت عدداً من منازل المواطنين، واعتقلت قوات الاحتلال، الأسير المحرر يونس صبري القني، بينما تعمدت تحطيم سيارات المواطنين وممتلكاتهم.

في قلقيلية، اعتقلت قوات الاحتلال الشقيقين غسان وثائر حسنين عقب اقتحام منزلهم في مدينة قلقيلية شمال الضفة الغربية.

المصدر / فلسطين أون لاين