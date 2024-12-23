لليوم الـ 444.. الاحتلال يُواصل حربَ الإبادة الجماعيَّة على قطاع غزَّة

يُواصل الاحتلال "الإسرائيلي" لليوم الـ 444 على التوالي حرب "الإبادة الجماعيّة" على قطاع غزَّة، مرتكبًا كافة أساليب القتل والتدمير والتهجير، ومخلفًا عشرات الآلاف من الشهداء والجرحى والمفقودين.

ولليوم الـ 79 تواليا، يرزح شمال غزة تحت حصار وتجويع "إسرائيلي" وسط قصف جوي ومدفعي عنيف، وعزل كامل لشمال قطاع غزة.

وارتفعت حصيلة ضحايا العدوان "الإسرائيلي" إلى 45 ألفًا و259 شهيدًا، بالإضافة لـ 107 آلاف و627 إصابة منذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023م، وفقًا لإحصائيات وزارة الصحة الفلسطينية.

وفي رصد فلسطين أون لاين لأبرز التطورات الميدانية الأخيرة لحرب الإبادة الجماعية، فقد واصل الاحتلال قصفه وتدميره لعدة مناطق متفرقة في القطاع.

في مدينة غزة وشمال القطاع، واصلت آليات الاحتلال إطلاق نيرانها بكثافة على مستشفى كمال عدوان بمشروع بيت لاهيا شمالي قطاع غزة.

وارتقى شهيد وأُصيب آخرون جراء استهداف الاحتلال منزلاً لعائلة الجندي في منطقة الشعف شرقي مدينة غزة.

وواصلت قوات الاحتلال نسف وحرق المنازل السكنية غرب مخيم جباليا شمال غزة، فيما أطلقت آليات الاحتلال وطائرات الكواد كابتر النار في محيط منطقة الصفطاوي وأخر شارع الجلاء شمال غرب مدينة غزة

في جنوب قطاع غزة، ارتقى شهيدان وأصيب 30 آخرين، إثر استهداف طيران الاحتلال عناصر تأمين المساعدات في منطقة المواصي الساحلية غربي مدينة رفح جنوبي قطاع غزة.

وارتقى 7 شهداء، وأصيب آخرون، مساء أمس الأحد، بقصف "إسرائيلي" لخيم النازحين في منطقة مواصي خانيونس، جنوبي قطاع غزة.

وقالت مصادر صحفية، إن النيران اندلعت في خيام النازحين إثر استهدافها من قبل قوات الاحتلال في منطقة المواصي، جنوب غربي مدينة خانيونس.

في المحافظة الوسطى، شنّ طيران الاحتلال غارتين محيط مسجد حسن البنا في المخيّم الجديد شمالي النصيرات وسط قطاع غزة.

وجدّدت مدفعية الاحتلال قصفها لمناطق غربي المخيم الجديد شمال النصيرات، كما قصفت زوارق الاحتلال الحربية بعدد من القذائف غرب المخيم الجديد بالنصيرات.

وأفادت مصادر طبية، بأن 10 شهداء ارتقوا منذ صباح الأحد، جراء قصف الاحتلال على شمال مخيم النصيرات وسط القطاع، وما زال هناك مفقودون لم تستطع الطواقم الوصول إليهم.

المصدر / فلسطين أون لاين