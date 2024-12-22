حماس: ما يتعرّض له شمال غزَّة ومستشفى كمال عدوان "جرائم غير مسبوقة"

غزة/ فلسطين أون لاين

أكدت حركة المقاومة الإسلامية (حماس)، أن ما يتعرّض له شمال قطاع غزة والقصف الإسرائيلي المتواصل على مستشفى كمال عدوان؛ جرائم غير مسبوقة بحقّ الإنسانية

ودعت الحركة، في بيانٍ صحافي، الأمة العربية والإسلامية، وأحرار العالم للتحرك العاجل، والضغط بكافة الوسائل لوقف الإبادة الوحشية في قطاع غزة

وأشار البيان، إلى أنَّ جيش الاحتلال يواصل قصفه الوحشي وتدميره الممنهج لمناطق محافظة شمال قطاع غزة خصوصاً جباليا ومخيمها وبيت لاهيا، ويستهدف مراكز الإيواء والمدارس، ويركّز قصفه على مستشفى الشهيد كمال عدوان في بيت لاهيا، ويرسل التهديدات لإخلائه من المرضى والجرحى والنازحين؛ في جريمة تطهير عرقي وتهجير قسري غير مسبوقة، يقف أمامها العالم صامتاً أو عاجزاً.

وفي السياق، أشادت الحركة، بحملات التضامن الشعبي التي يشهدها العالم مع شعبنا في قطاع غزة.

كما ثمنت حماس، حالة الإسناد الفعالة التي تشكّلها جماعة أنصار الله والقوات المسلّحة اليمنية، رغم العدوان الهمجي الأمريكي البريطاني الصهيوني.

وطالبت الحركة، في ختام بيانها، الأمة العربية والإسلامية، وأحرار العالم، من شعوب وحكومات وقوى وكيانات؛ لبذل الجهود والتحرّك بكافة الوسائل لإسناد شعبنا، والوقوف إلى جانب حقه في إزالة الاحتلال الإرهابي عن الأرض والمقدسات.